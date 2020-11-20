ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Много углепластика и продвинутая аэродинамика: Lamborghini показала Huracan STO

20.11.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Lamborghini представила новую версию суперкара Huracan, в создании которой принимали участие специалисты автоспортивного подразделения Squadra Corse.


Литеры STO в обозначении — это сокращение от Super Trofeo Omologato. Создана новая итерация Huracan с применением тех же технологий, что и гоночные Huracan Super Trofeo Evo и Huracan GT3 Evo, но при этом имеет допуск на дороги общего пользования.


Капот, крылья и передний бампер у Huracan STO составляют единый элемент, который в Lamborghini назвали Cofango — от итальянских слов «cofano» (капот) и «parafango» (крыло автомобиля). Кроме того, в Cofango интегрирован передний сплиттер, направляющий поток воздуха под модернизированную конструкцию днища и на диффузор. Новое заднее крыло с двойным аэродинамическим профилем позволило увеличить прижимную силу, а «акулий плавник» на крышке моторного отсека обеспечивает более быстрое и устойчивое прохождение поворотов.


Более 75% внешних панелей кузова Huracan STO изготовлены из углепластика: сухой вес купе составляет 1339 кг — на 43 кг меньше, чем у Huracan Performante. Кроме того, была расширена колея, в подвеске используются более жесткие сайлентблоки и новые стабилизаторы, появились тормоза Brembo CCM-R и магниевые колесные диски.


Оснащен Huracan STO атмосферным V10 5.2 мощностью 640 л. с., развивающим 565 Нм крутящего момента (при 6500 об/мин), привод — задний. Разгон до 100 км/ч занимает 3 секунды, до 200 км/ч — 9 секунд, максимальная скорость достигает 310 км/ч.


Первым заказчикам Huracan STO будет доставлен весной следующего года. Стартовая цена в Европе — 249 412 евро без учета налогов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Lamborghini представила новую версию суперкара Huracan, в создании которой принимали участие специалисты автоспортивного подразделения Squadra Corse.
 
Новости дня
Новости разные
 
Орбиту Земли пересечет астероид стоимостью $17,4 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика