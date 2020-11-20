Много углепластика и продвинутая аэродинамика: Lamborghini показала Huracan STO

Источник материала: Tut.by

Компания Lamborghini представила новую версию суперкара Huracan, в создании которой принимали участие специалисты автоспортивного подразделения Squadra Corse.





Литеры STO в обозначении — это сокращение от Super Trofeo Omologato. Создана новая итерация Huracan с применением тех же технологий, что и гоночные Huracan Super Trofeo Evo и Huracan GT3 Evo, но при этом имеет допуск на дороги общего пользования.





Капот, крылья и передний бампер у Huracan STO составляют единый элемент, который в Lamborghini назвали Cofango — от итальянских слов «cofano» (капот) и «parafango» (крыло автомобиля). Кроме того, в Cofango интегрирован передний сплиттер, направляющий поток воздуха под модернизированную конструкцию днища и на диффузор. Новое заднее крыло с двойным аэродинамическим профилем позволило увеличить прижимную силу, а «акулий плавник» на крышке моторного отсека обеспечивает более быстрое и устойчивое прохождение поворотов.





Более 75% внешних панелей кузова Huracan STO изготовлены из углепластика: сухой вес купе составляет 1339 кг — на 43 кг меньше, чем у Huracan Performante . Кроме того, была расширена колея, в подвеске используются более жесткие сайлентблоки и новые стабилизаторы, появились тормоза Brembo CCM-R и магниевые колесные диски.





Оснащен Huracan STO атмосферным V10 5.2 мощностью 640 л. с., развивающим 565 Нм крутящего момента (при 6500 об/мин), привод — задний. Разгон до 100 км/ч занимает 3 секунды, до 200 км/ч — 9 секунд, максимальная скорость достигает 310 км/ч.





Первым заказчикам Huracan STO будет доставлен весной следующего года. Стартовая цена в Европе — 249 412 евро без учета налогов.