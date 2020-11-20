|
В Гродно неизвестные подорвали авто местного силовика
Источник материала: АФН
В Гродно минувшей ночью неизвестными лицами был подорван автомобиль местного сотрудника милиции, сообщил Следственный комитет РБ.
«20 ноября около 01:30 часов в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно… Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий̆ 41-летнему местному жителю», - говорится в сообщении СК РБ.
«Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней̆ части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения», - отмечается в сообщении.
Владелец авто сказал, что он является действующим сотрудником милиции, ранее подробные данные о нем были размещены в одном из телеграмм-каналов.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно минувшей ночью неизвестными лицами был подорван автомобиль местного сотрудника милиции, сообщил Следственный комитет РБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)