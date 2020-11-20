В Солигорске задержан лидер Стачкома Беларуськалия

Источник материала: АФН

Сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун задержан в Солигорске сотрудниками силовых ведомств.

«Сегодня в 7.30 утра в районе магазина Гурман экипаж ГАИ остановил Анатолия Бокуна. После чего был вызван наряд милиции для конвоирования в РОВД. Никаких протоколов задержания составлено не было (не удивительно)», - сообщил телеграм-канал Стачкома Беларуськалия.

В настоящее время Бокун находится в РОВД Солигорска.

Накануне администрация Беларуськалия сообщила об увольнении 49 работников предприятия за нарушение законодательства о порядке проведения забастовок.