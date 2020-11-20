ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Акт о демократии» - подробности. США готовят полную изоляцию властей Беларуси?

20.11.2020 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Народном антикризисном управлении (НАУ), возглавляемом Павлом Латушко, рассказали, что означает "Акт о демократии", одобренный конгрессом США.

«Акт о демократии» - подробности. США готовят полную изоляцию властей Беларуси?
Закон вступит в силу только после голосования в Сенате и подписания президентом США. Процесс не самый быстрый.

Однако сам закон предусматривает очень жёсткие санкции и ограничения.

Что представляет из себя документ?

В акте подчеркнуто непризнание Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Беларуси.

Цель акта – усиление санкций против властей Бкларуси из-за сфальсифицированных выборов и массовых репрессий против белоруского народа.

Автором законопроекта стал член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Смит.

Что же сделают США, если примут «Акт о демократии в Беларуси»?

Персональные санкции

В ближайшее время, после подписания закона президентом США на основании акта вводятся визовые запреты:

1) для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;

2) бизнесменов, приближенных к белорускому руководству;

3) сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);

4) членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;

5) правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.

Визовые запреты могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитные карточки, запрет на любые имущественные сделки).

Финансовые санкции

Новый законопроект предусматривает: запреты на предоставление финансовой помощи правительству Беларуси (кредитов, гарантий, страховок) за исключением помощи гуманитарного характера.

Уполномоченным представителем США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи правительству Беларуси, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.

Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арест личных активов Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нему, пояснили в НАУ.

Отраслевые санкции

Планируется, что Минфин США может возобновить санкции в отношении 9 беларуских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США Инк», «Белшина», «Гродно-Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Доклады

В течение 90 дней после вступления закона в действие Конгресс должен получить доклад Министра финансов США об активах Лукашенко и членов его семьи, а также активах наиболее влиятельных в Беларуси зарубежных политиках, близких к Лукашенко.

В течение 120 дней после вступления закона в действие Госсекретарь США совместно с Директором нацразведки США должны представить доклады:

О намерениях России углубить интеграцию с Беларусью на фоне политического кризиса;
О белоруских предприятиях, которые могут быть куплены российскими компаниями в условиях экономического кризиса;
О российских гражданах или правительственных учреждениях, причастных к подавлению мирных протестов и нарушению прав человека.
В законопроекте США предлагается разработать общую стратегию со странами ЕС, Великобританией и Канадой по усилению давления на власти Беларуси, чтобы приблизить страну к диалогу, разрешить кризис и провести новые выборы.

19 ноября министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о том, что к концу ноября ЕС начнет третий этап персональных и экономических санкций в отношении нелегитимной власти в Беларуси.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Народном антикризисном управлении (НАУ), возглавляемом Павлом Латушко, рассказали, что означает "Акт о демократии", одобренный конгрессом США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Много углепластика и продвинутая аэродинамика: Lamborghini показала Huracan STO
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика