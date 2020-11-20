Доллар снова дешевеет

Источник материала: Onliner

Валютный штиль в последние дни мог нас успокоить, а мы знаем, что происходит, как только мы чуть-чуть отвлечемся. Поэтому продолжаем следить за плавными движениями доллара и евро перед выходными. Сегодня утром они опять вели себя мирно, доллар даже демонстративно прилег.

Доллар со старта торгов потратил 0,51 копейки. Торгуется пока по 2,5513.

Евро прибавил вялые 0,13 копейки. Стоит 3,0299.

Российский рубль подорожал на 0,78 копейки за сотню. Она продается по 3,359.

В четверг доллар прибавил 0,36 копейки и стоил 2,5564. Евро подешевел на 0,33 копейки и торговался по 3,0286. Сотня российского рубля подорожала на 0,98 копейки и стоила 3,3512.