|
Доллар снова дешевеет
Источник материала: Onliner
Валютный штиль в последние дни мог нас успокоить, а мы знаем, что происходит, как только мы чуть-чуть отвлечемся. Поэтому продолжаем следить за плавными движениями доллара и евро перед выходными. Сегодня утром они опять вели себя мирно, доллар даже демонстративно прилег.
Доллар со старта торгов потратил 0,51 копейки. Торгуется пока по 2,5513.
Евро прибавил вялые 0,13 копейки. Стоит 3,0299.
Российский рубль подорожал на 0,78 копейки за сотню. Она продается по 3,359.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валютный штиль в последние дни мог нас успокоить, а мы знаем, что происходит, как только мы чуть-чуть отвлечемся. Поэтому продолжаем следить за плавными движениями...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)