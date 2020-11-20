Энтузиасты разобрали новые MacBook и вот что там увидели

Источник материала: Onliner

Ребята из iFixit заполучили в свои руки новые MacBook с «яблочными» чипами М1. Экспертам было интересно посмотреть, чем, кроме процессора, новинки отличаются от ноутбуков прошлого поколения. Оказалось , что других отличий от предшественников по сути нет.

Разве что в MacBook Air пропал кулер, вместо которого теперь находится алюминиевый теплоотвод. Еще немного отличается аккумулятор. А вот MacBook Pro за исключением чипа полностью идентичен предшественнику, даже вентилятор тот же.

Чип М1 создан по 5-нанометровому техпроцессу, оснащен четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Те, кто успел протестировать новые ноутбуки, уже отметили их потрясающе высокую производительность по сравнению даже с топовыми чипами Intel.