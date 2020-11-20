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Энтузиасты разобрали новые MacBook и вот что там увидели

20.11.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ребята из iFixit заполучили в свои руки новые MacBook с «яблочными» чипами М1. Экспертам было интересно посмотреть, чем, кроме процессора, новинки отличаются от ноутбуков прошлого поколения. Оказалось, что других отличий от предшественников по сути нет.

Разве что в MacBook Air пропал кулер, вместо которого теперь находится алюминиевый теплоотвод. Еще немного отличается аккумулятор. А вот MacBook Pro за исключением чипа полностью идентичен предшественнику, даже вентилятор тот же.

Чип М1 создан по 5-нанометровому техпроцессу, оснащен четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Те, кто успел протестировать новые ноутбуки, уже отметили их потрясающе высокую производительность по сравнению даже с топовыми чипами Intel.

Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020 MGN63
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
3590 р.
2 предложения
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Ребята из iFixit заполучили в свои руки новые MacBook с «яблочными» чипами М1. Экспертам было интересно посмотреть, чем, кроме процессора, новинки отличаются от ноутбуков...
 
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