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Энтузиасты разобрали новые MacBook и вот что там увидели
Источник материала: Onliner
Ребята из iFixit заполучили в свои руки новые MacBook с «яблочными» чипами М1. Экспертам было интересно посмотреть, чем, кроме процессора, новинки отличаются от ноутбуков прошлого поколения.
Разве что в MacBook Air пропал кулер, вместо которого теперь находится алюминиевый теплоотвод. Еще немного отличается аккумулятор. А вот MacBook Pro за исключением чипа полностью идентичен предшественнику, даже вентилятор тот же.
Чип М1 создан по 5-нанометровому техпроцессу, оснащен четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Те, кто успел протестировать новые ноутбуки, уже отметили их потрясающе высокую производительность по сравнению даже с топовыми чипами Intel.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Ребята из iFixit заполучили в свои руки новые MacBook с «яблочными» чипами М1. Экспертам было интересно посмотреть, чем, кроме процессора, новинки отличаются от ноутбуков...
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