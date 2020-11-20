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В Минске открылась кофейня-бар, в котором будут продавать картины «не для всех»

20.11.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока некоторые заведения спешно закрываются, не выдерживая натиска проверок санстанции и МЧС, другие, наоборот, используют это в свою пользу: конкурентов-то становится меньше. На проспекте Независимости, 36 появилось заведение Probar — смесь кофейни, бара и картинной галереи.

Кажется, такую не совсем обычную концепцию подкинула сама жизнь. Один из владельцев, Никита Мерзоев, хоть и работает в IT-сфере, в свободное время еще и рисует. Несколько его работ украшают стены кофейни.

В Минске открылась кофейня-бар, в котором будут продавать картины «не для всех»

— Время от времени планируем проводить здесь аукционы. Будем искать картины молодых талантливых ребят и продавать их. Правда, попасть на такое мероприятие сможет не каждый: только по приглашению. Хотим, чтобы это был более закрытый формат для ценителей. Первый аукцион, приуроченный ко Дню борьбы со СПИДом, пройдет 1 декабря. Сейчас мы подбираем для него лоты.




Для обычных посетителей тоже предусмотрены свои фишки.

— Есть идея каждый месяц придумывать что-то новое для гостей. Какие-нибудь поэтические, музыкальные вечера.

В Минске открылась кофейня-бар, в котором будут продавать картины «не для всех»

Что до кофе, то Никита уверяет, что в заведении используют самые качественные сорта из Эфиопии и Эквадора, а стоимость при этом довольно демократичная.

— В центре города у нас самые низкие цены.




Посмотрим. Эспрессо —  2,5—3 рубля, капучино — 3,50—5 рублей, флет уайт — 4 рубля. Можно добавить к кофе десерты за 1,20—5 рублей. А кроме того приобрести продукцию белорусских кондитерских брендов.

В Минске открылась кофейня-бар, в котором будут продавать картины «не для всех»

Работать кофейня будет еще и как бар: в данный момент разрабатывается коктейльное меню. Обещают широкий выбор алкогольных напитков.

В Минске открылась кофейня-бар, в котором будут продавать картины «не для всех»

 
 
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Пока некоторые заведения спешно закрываются, не выдерживая натиска проверок санстанции и МЧС, другие, наоборот, используют это в свою пользу: конкурентов-то...
 
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