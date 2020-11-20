ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно повредили автомобиль сотрудника милиции. СК: «Установлены признаки взрыва»

20.11.2020 10:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По данным следствия, 20 ноября около 1:30 в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.

«Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В Гродно повредили автомобиль сотрудника милиции. СК: «Установлены признаки взрыва»

Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса — «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом».

«В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются», — добавили в СК.

В Гродно повредили автомобиль сотрудника милиции. СК: «Установлены признаки взрыва»

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 20 ноября около 1:30 в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно. На место происшествия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотографа «Нашай Нівы» Александру Пилипович-Сущиц заочно осудили на семь суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика