В Гродно повредили автомобиль сотрудника милиции. СК: «Установлены признаки взрыва»

Источник материала: Onliner

По данным следствия, 20 ноября около 1:30 в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.

«Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов», — говорится в сообщении Следственного комитета.





Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса — «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом».

«В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются», — добавили в СК.



