Лукашенко отправляется на «Гомсельмаш»

Александр Лукашенко совершит 20 ноября рабочую поездку в Гомельскую область, где посетит ОАО «Гомсельмаш», передает его пресс-служба.



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Ему доложат о производственно-экономическом и социальном развитии региона, а также о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития предприятия.

Холдинг ищет финансирование для пилотной части проекта по комплексной модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш», который предполагает техническое перевооружение ряда производств.