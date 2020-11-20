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На выезд в ЕС скопилось более тысячи фур
Источник материала: Навiны
На белорусско-литовской границе выезда в Литву ожидают более 900 грузовиков. Очередь наблюдается также на границе с Латвией и с Польшей.
По данным пресс-службы Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Котловка» стоят более 270 грузовиков, в «Каменном Логе» — 350, еще 110 фур ждут выезда в «Беняконях» и 190 — в «Привалке».
В «Григоровщине», что на белорусско-латвийской границе, стоят более 80 грузовиков, еще 200 ждут выезда в «Урбанах».
На выезд в Польшу в пунктах «Брузги» и «Берестовица» застряли более чем по 20 большегрузов.
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На белорусско-литовской границе выезда в Литву ожидают более 900 грузовиков. Очередь наблюдается также на границе с Латвией и с Польшей.
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