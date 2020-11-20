В Солигорске задержали сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна

Как сообщает телеграм-канал стачком ОАО «Беларуськалий», сегодня в 7:30 в районе магазина «Гурман» экипаж ГАИ остановил Анатолия Бокуна. После чего был вызван наряд милиции для его конвоирования в РОВД.





Никаких протоколов при задержании составлено не было. В данный момент Бокун находится в РОВД Солигорска.

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» в сентябре—октябре отбыл в общей сложности 40 суток административного ареста.

21 сентября Бокун был наказан по двум административным статьям — «за неповиновение милиции» во время акции 21 сентября возле 4-го рудоуправления в поддержку шахтера Олега Кудёлки, а также «за участие в несанкционированном шествии 20 сентября». Днем 16 октября Бокун должен был освободиться из изолятора в Узде после 25-суточного ареста, однако приехавшие соратники узнали, что его выпустили еще ночью, но на связь он не выходил и был доставлен в Солигорский РОВД. Вечером того же дня стало известно, что Бокун получил еще 15 суток административного ареста.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления. Администрация ОАО «Беларуськалий» уволила его «за нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценили как репрессии.