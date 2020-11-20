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Кто победил на музыкальной премии Jager Music Awards-2020? В этом списке есть белорусы

20.11.2020 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Финал музыкальной премии Jager Music Awards-2020 прошел 18 ноября. На фоне мировой пандемии церемония сменила привычный концертный формат на документально-художественный фильм, в рамках которого и назвали победителей этого года. Белорусов отметили только в категории Young Blood («Молодая кровь»).


Jager Music Awards 2019. Фото: предоставлено организаторами премии

Результаты музыкальной премии Jager Music Awards-2020 уже известны. Белорусы в этом году отличились в категории для молодых артистов Young Blood. Live Prize получила минская группа saypink!, делающая музыку в рамках популярного в последние годы поп-рока. Награду People’s Choice по итогам народного голосования получил минский рок-музыкант Кастян, в творчестве которого сочетается одновременно и хардкор, и хип-хоп, и любовь к музыке полегче. Заодно на премии отличился и гродненский рейв-рэп проект «Юг 404», получивший приз от Tunecore и Believe — заметных музыкальных дистрибьюторов, которые теперь помогут ему с распространением музыки. Полный список победителей Young Blood вы найдете здесь.

Главный герой «больших» номинаций JMA-2020 — рэпер Хаски. Он победил в номинациях «Артист года» и «Видео года» за клип «Никогда-нибудь. Лучшей песней года назвали сингл Cream Soda и «Хлеб» — «Плачу на техно» (в номинантах была белорусская группа Intelligency и их хит August). Среди победителей — молодой индилейбл «Домашняя работа» и «Институт музыкальных инициатив», изучающий и освещающий работу музыкальной индустрии на постсоветском пространстве. А вот весь список фаворитов.

Помимо этого, в фильме можно увидеть выступления группы «Сестры», певицы из Казахстана Dequine, совместный лайв «Пасош» и «Увулы», а также клипы на новую песню рэпера Недры и «Аутро» с последнего альбома Хаски. Посмотреть картину JMA целиком можно тут.

Премия Jager Music Awards проводится с 2014 года в России, Беларуси и Казахстане. Ее вручают как состоявшимся звездам, так и совсем молодым музыкантам. От Беларуси на JMA в разные годы побеждали «ЛСП», «Петля пристрастия», Лера Яскевич, Лиса и Shuma. А в прошлом году белорусы увезли с премии Гран-при номинации Young Blood, где победителем стал минский артист Блеск Бати.

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Финал музыкальной премии Jager Music Awards-2020 прошел 18 ноября. На фоне мировой пандемии церемония сменила привычный концертный формат на документально-художественный...
 
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