Венсан Кассель впервые показал подросшую дочь от модели Тины Кунаки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки впервые показали подросшую дочку: трогательные снимки с отдыха семьи произвели фурор в сети.

Каждый год 53-летний актер и его 23-летняя избранница улетают зимовать в Бразилию. Экс-супруг Моники Беллуччи не любит афишировать свою личную жизнь и редко попадает в объективы фотографов. Но на этот раз папарацци успели запечатлеть семью знаменитостей в полном составе.

В сети обсуждают новые снимки семьи Кассель-Кунаки: на пляже звездные родители впервые появились вместе с дочкой Амазони, которую до этих снимков, никто толком и не видел.

Очаровательная малышка, которой еще не исполнилось и двух лет, сразила сердца поклонников: Амазония в маленьком леопардовом купальнике позировала родителям, в то время как ее мама-модель блистала в белоснежном образе.

Интересно, что компанию звездной паре составила и младшая дочка Касселя от брака с Моникой Беллуччи: 10-летняя Леони играла роль няни и пристально следила за малышкой.

Напомним, что недавно старшая дочь Касселя и Беллуччи в корсете восхитила поклонников и украсила обложку глянцевого издания.

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