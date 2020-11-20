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Венсан Кассель впервые показал подросшую дочь от модели Тины Кунаки
20.11.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки впервые показали подросшую дочку: трогательные снимки с отдыха семьи произвели фурор в сети.
Каждый год 53-летний актер и его 23-летняя избранница улетают зимовать в Бразилию. Экс-супруг Моники Беллуччи не любит афишировать свою личную жизнь и редко попадает в объективы фотографов. Но на этот раз папарацци успели запечатлеть семью знаменитостей в полном составе.
В сети обсуждают новые снимки семьи Кассель-Кунаки: на пляже звездные родители впервые появились вместе с дочкой Амазони, которую до этих снимков, никто толком и не видел.
Очаровательная малышка, которой еще не исполнилось и двух лет, сразила сердца поклонников: Амазония в маленьком леопардовом купальнике позировала родителям, в то время как ее мама-модель блистала в белоснежном образе.
Интересно, что компанию звездной паре составила и младшая дочка Касселя от брака с Моникой Беллуччи: 10-летняя Леони играла роль няни и пристально следила за малышкой.
Напомним, что недавно старшая дочь Касселя и Беллуччи в корсете восхитила поклонников и
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Экс-супруг Моники Беллуччи проводит отпуск с семьей в Бразилии. Первые снимки маленькой Амазонии на пляже порадовали поклонников.
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