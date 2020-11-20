«Беларуськалий» уволил 49 сотрудников за прогулы

Источник материала: Ежедневник

С «Беларуськалия» уволили сразу 49 человек, участвовавших в забастовке.

Официально заявлено, что они уволены «за прогулы», так как якобы не соблюдают порядок объявления и проведения забастовки. Администрация предприятия ссылается на предыдущее решение Минского областного суда, который признал забастовку на Беларуськалии незаконной, пишет БЕЛТА .

«Отказ работников выполнять свои обязанности в связи с забастовкой противоречит национальному и международному законодательству, не является уважительной причиной прогула, - заявляют на Беларуськалии. - Единственным правовым последствием таких действий является увольнение сотрудника за прогулы».

Руководство предприятия предупреждает других сторонников забастовки, что их ждут «подобные решения», и просит не поддаваться на провокации.