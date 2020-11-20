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За несоблюдение масочного режима можно получить штраф

20.11.2020 11:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Созданы мониторинговые группы. Мы ежедневно проводим мониторинг соблюдения масочного режима. За прошедшие дни установлено, что на 91% всех обследованных объектов режим выполняется в надлежащем порядке», - сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает БЕЛТА.

Обязательный масочный режим действует в столице уже неделю.

В ходе мониторинга представители санитарных служб и главного управления торговли и услуг Мингорисполкома будут обращать внимание на целый ряд критериев. Для торговых организаций, в частности, обязательны использование продавцами масок и одноразовых перчаток, соблюдение режима проветривания, наличие дезсредств и информационных материалов о COVID-19.

Что в итоге?

За несоблюдение установленных норм юридические лица могут получить штраф в размере до 13,5 тыс. рублей.

Как сообщал Myfin.by 12 ноября, в Минске, других городах Беларуси и многих районах был введен обязательный масочный режим. Как сообщили в Минздраве, на 18 ноября этот режим введен на всей территории страны.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима. Мониторинг выполнения правил будут проводить регулярно. Такая информация прозвучала в эфире...
 
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