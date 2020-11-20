За несоблюдение масочного режима можно получить штраф

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«Созданы мониторинговые группы. Мы ежедневно проводим мониторинг соблюдения масочного режима. За прошедшие дни установлено, что на 91% всех обследованных объектов режим выполняется в надлежащем порядке», - сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает БЕЛТА.

Обязательный масочный режим действует в столице уже неделю.

В ходе мониторинга представители санитарных служб и главного управления торговли и услуг Мингорисполкома будут обращать внимание на целый ряд критериев. Для торговых организаций, в частности, обязательны использование продавцами масок и одноразовых перчаток, соблюдение режима проветривания, наличие дезсредств и информационных материалов о COVID-19.

Что в итоге?

За несоблюдение установленных норм юридические лица могут получить штраф в размере до 13,5 тыс. рублей.

