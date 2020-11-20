Новый этап VOKA League: началась регистрация на турниры по Fortnite и CS:GO

Серию киберспортивных турниров VOKA League, которую видеосервис VOKA проводит при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта, продолжат игры по еще двум популярным дисциплинам – Fortnite и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первый в истории лиги турнир по Fortnite – симулятору выживания и сражения с мультяшными зомби для расширения своей территории – пройдет онлайн с 20 по 22 ноября. Только в киберспортивной версии игры противниками игрока вместо живых мертвецов становятся другие участники. Бросить вызов соперникам в первом турнире VOKA League по этой дисциплине могут все желающие в возрасте от 13 лет. Призовой фонд одной игры по Fortnite составляет 1 тысячу рублей. Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке .

Отборочные игры по Counter-Strike: Global Offensive состоятся 25 ноября. В соревнованиях могут принять участие игроки из Беларуси старше 16 лет. Команды, прошедшие квалификацию, встретятся в финале во второй половине декабря и разыграют призовой фонд в размере 7 тысяч белорусских рублей. Регистрация по ссылке .

Все этапы турнира по Fortnite и CS:GO, как и состоявшихся игр по Dota 2, будут транслироваться на платформе VOKA в разделе «Киберспорт».