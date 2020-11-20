Парламент Мексики сделал первый шаг к легализации каннабиса

Источник материала: АФН

Палата сенаторов Конгресса Мексики в четверг, 19 ноября, одобрила законопроект, предусматривающий легализацию продуктов конопли для рекреационного употребления и в качестве лечебного средства.

За принятие документа выступили 82 сенатора, 18 человек проголосовали против, семеро воздержались. Теперь его рассмотрит Палата депутатов, она огласит вердикт до 15 декабря.

Законопроект нацелен на продвижение мира и безопасности в обществе, подчеркнули в верхней палате мексиканского парламента. Легализация внесет вклад в сокращение незаконного рынка психоактивных веществ и, вместе с ним, организованной преступности, коррупции и насилия, объяснили сенаторы, передает DW.

В случае принятия законопроекта в домохозяйстве можно будет выращивать не более 6 растений конопли на человека для личного использования и хранить до 28 граммов получаемого из нее психоактивного вещества (сейчас действует порог в 5 граммов). Хранение от 28 до 200 граммов будет грозить штрафом, а еще большего количества - уголовной ответственностью, следует из документа.

Легализация каннабиса вызывает споры в мексиканском обществе. Сторонники утверждают, что этот шаг позволит сократить количество мелких правонарушений. Противники опасаются облегчения доступа детей и молодежи к наркотикам.