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В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко
Источник материала: Onliner
Романа Бондаренко не стало 12 ноября, он скончался в больнице скорой помощи. В реанимацию он попал днем ранее после
Но история не заканчивается. Вчера Генпрокуратура
Официальная версия не менялась с момента появления первых комментариев: Следственный комитет, Лукашенко, Кочанова повторяют, что Роман был пьян. По данным врача из БСМП — нет. Более того, вчера мама Романа Бондаренко с разрешением на публикацию передала результаты лабораторных исследований с 0 по содержанию этилового спирта в крови.
Сегодня в храме Воскресения Христова на улице Гамарника собрались люди с цветами, чтобы попрощаться с Романом Бондаренко.
(обновляется)
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Романа Бондаренко не стало 12 ноября, он скончался в больнице скорой помощи. В реанимацию он попал днем ранее после происшествия на «площади Перемен» на улице...
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