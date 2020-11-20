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В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко

20.11.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Романа Бондаренко не стало 12 ноября, он скончался в больнице скорой помощи. В реанимацию он попал днем ранее после происшествия на «площади Перемен» на улице Червякова. Во двор пришли неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. После этого 31-летний житель протестного двора Роман оказался в больнице с тяжелыми травмами. Смерть Романа вызвала огромный резонанс в обществе, даже Лукашенко поручил вести дело Генпрокуратуре. Вчера семья Бондаренко забрала его тело, сегодня белоруса будут хоронить.

Но история не заканчивается. Вчера Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача, который рассказал СМИ о состоянии пациента Романа Бондаренко. И уже вечером силовики приехали к журналистке Tut.by Катерине Борисевич, которая занималась темой Бондаренко. Сейчас Борисевич находится в СИЗО КГБ.

Официальная версия не менялась с момента появления первых комментариев: Следственный комитет, Лукашенко, Кочанова повторяют, что Роман был пьян. По данным врача из БСМП — нет. Более того, вчера мама Романа Бондаренко с разрешением на публикацию передала результаты лабораторных исследований с 0 по содержанию этилового спирта в крови.

Сегодня в храме Воскресения Христова на улице Гамарника собрались люди с цветами, чтобы попрощаться с Романом Бондаренко.

В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко
В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко

(обновляется)

 
 
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Романа Бондаренко не стало 12 ноября, он скончался в больнице скорой помощи. В реанимацию он попал днем ранее после происшествия на «площади Перемен» на улице...
 
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