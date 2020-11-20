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Водитель сбил ребенка, отвез его в больницу, а потом уехал. Его обнаружили дома с признаками опьянения

20.11.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о двух ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Вечером на улице Седых водитель Skoda сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мальчика. После этого водитель с места происшествия скрылся.

По предварительной информации, водитель Skoda двигался по улице Седых со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Калиновского. По информации ГАИ, он совершил наезд на пешехода, мальчика 2006 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно движения транспортного средства.

— Водитель с места ДТП скрылся — повез мальчика в поликлинику, а затем — в больницу, после чего уехал. Сотрудники ГАИ установили местонахождение водителя — он с признаками алкогольного опьянения находился дома. Мужчина задержан. Проводится проверка, — сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ГАИ напоминает, что за оставление водителем места ДТП в случаях, когда это запрещено, предусмотрено наказание — штраф от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления сроком до 2 лет. Водителя, который заведомо оставил потерпевшего в опасном для здоровья или жизни состоянии, привлекут к уголовной ответственности.

Еще одно ДТП случилось сегодня утром на проспекте Рокоссовского. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen (1985 года рождения) двигался по проспекту Рокоссовского со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Плеханова во второй полосе для движения. Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, он совершил наезд на пешехода 2003 года рождения — несовершеннолетняя девушка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход была доставлена в больницу для обследования.

Водитель сбил ребенка, отвез его в больницу, а потом уехал. Его обнаружили дома с признаками опьянения

Как сообщила начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова, за 10 месяцев этого года в столице в ДТП пострадали 43 ребенка, трое детей — погибли. 27 травмированных детей — пешеходы.

ГАИ призывает родителей еще раз обсудить со своими детьми правила поведения на улице, напомнить им, какие опасности могут подстерегать на дороге.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о двух ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Вечером на улице Седых водитель Skoda сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мальчика....
 
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