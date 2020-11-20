«Перевела 360 рублей, а потом и остаток денег на карте испарился». Как разводят при сдаче квартир

Источник материала: Onliner

Тяжело в этом мире приходится честным и наивным людям, которые полагают, что если они никого не обманывают, то и все остальные живут по такому же принципу. В крайне неприятную ситуацию с попыткой арендовать квартиру на проспекте Дзержинского попала жительница Минска. Ее друг, который начал «крутить» мошенника, поделился с Onliner деталями произошедшего.

— Моей знакомой надо было срочно съезжать со старой арендной квартиры, поэтому она начала через интернет искать варианты. Довольно быстро обнаружила подходящий: однокомнатная квартира в новостройке возле метро «Грушевка» за 720 рублей в месяц. Судя по тексту, сдавал жилье с ремонтом собственник, в объявлении был указан его номер телефона, который имел код 025. Девушка набрала хозяина, но тот не смог показать квартиру сразу: мол, он в отъезде, желающих много. Но если вы хотите, чтобы «однушка» была забронирована за вами, внесите предоплату в размере 50% — и дело решено, — восстанавливает события Александр.

Минчанка не почуяла подвоха — да и как можно что-то заподозрить, если тебе скидывают фото паспорта и фиолетового свидетельства о госрегистрации квартиры. Все на одну фамилию, все настоящее.



Где и как были добыты эти документы — загадка. Onliner пытался связаться с хозяином квартиры, но в справочной нам ответили, что по указанному адресу отсутствует номер телефона

— С переводом денег и вовсе была очень сложная история. Через Viber ей скинули ссылку на псевдо-«Куфар» — якобы так удобнее, знакомая отправила 360 рублей. Потом этот «хозяин» завел разговор про то, что с него снимут какую-то комиссию, поэтому давайте сумму я вам верну обратно, а вы ее снова мне переведете, но уже на карточку. Закончилось все тем, что моя знакомая слила все данные своей карточки, включая CVV. И вслед за 360 рублями, что она перевела добровольно, улетели в неизвестном направлении еще 25 — благо на карте больше не было.

При этом «собственник» не переставал общаться с квартиранткой — часа четыре они обсуждали, как ввести данные, чтобы все вернулось. В общем, вешал лапшу на уши. По прошествии еще нескольких часов он все-таки перестал реагировать на ее сообщения. На следующий день знакомая рассказала все мне. Так как было очевидно, что это развод, я сказал ей идти писать заявление в милицию. Что она и сделала.





Я же захотел лично увидеться с этим деятелем: нашел его объявление и связался. Пытался всячески выманить его на встречу, даже обещал предоплату за три месяца, но ничего не вышло. Написал еще спустя два дня — мол, квартира не сдана все еще, давайте договариваться. Но меня проигнорировали.

Насколько мне удалось выяснить, указанный номер телефона с похожим текстом объявления фигурировал и при сдаче других квартир в Минске. Сам номер зарегистрирован на организацию, место нахождения симки — в районе Смоленска.











