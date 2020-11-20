На проспекте Дзержинского перевернулся Volkswagen после столкновения с Lada

Источник материала: Onliner

О вечерней аварии на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского в Минске сообщил в чат-бот Onliner наш читатель. По его словам, столкнулись два автомобиля: Volkswagen и Lada. Volkswagen от удара перевернулся.

— Был очевидцем серьезной аварии на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Гурского. Водитель Volkswagen Polo ехал со стороны ст. м. «Грушевка» и совершал поворот налево, в направлении ТЦ Globo. А там налево поворот для легковых авто запрещен. В этот момент со стороны ст. м. «Петровщина» по одной из центральных полос на зеленый сигнал светофора ехала Lada Granta. И Polo при повороте не пропустил этот встречный автомобиль, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.





От сильного удара, по словам очевидца, Volkswagen перевернулся через крышу и лег на пассажирский бок.

— Мужчины быстро подбежали, и мы поставили его на колеса, чтобы помочь выбраться пассажирам и водителю. В этой машине было четыре человека: водитель, двое мужчин и девушка. В Lada находился только водитель. Благо все живы, — отметил собеседник.





Очевидец указал на то, что погодные условия в момент ДТП были нормальными.

— Не было тумана, гололеда, дождя. Авария произошла по банальной халатности водителя Polo, — считает наш читатель.

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