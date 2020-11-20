Советские мультики для детей, которые вы с удовольствием пересмотрите и сегодня

Источник материала: Tut.by

Советские мультфильмы вызывают теплые воспоминания даже у тех, кто не очень-то хотел бы вернуть назад само то время. AFISHA предлагает пересмотреть шесть картин из прошлого века сегодня — когда нам как раз не хватает приятных эмоций. Подтяните к экранам и своих детей: может быть, Виктор Перестукин из «Страны невыученных уроков» не такой яркий персонаж, как Человек-паук, зато этот мультик учит доброму и вечному. И да, мы постарались вспомнить не такие мейнстримные варианты, как «Трое из Простоквашино» или «Ежик в тумане».

«Чиполлино» (1961)

Длительность: 40 минут.

Необычное имя Чиполлино получил, потому что его сначала придумал итальянский писатель Джанни Родари в своей сказке, а уже через десять лет в СССР выпустили мультик-экранизацию. Чиполлино — веселый парнишка, который случайно наступил на ногу принцу Лимону. Тот пришел в ярость и дал приказ найти преступника. Отец Чиполлино, спасая сына, взял вину на себя и попал в тюрьму.

Теперь мальчику предстоит вызволить отца из тюрьмы. К делу подключаются его друзья — девочка Редиска, скрипач Груша и другие. По ходу дела ребята помогают и другим пострадавшим от притеснения властного синьора Помидора. Кстати, возможно вы найдете параллели с текущими новостями. Но, чур, это не мы вам подсказали.

«Котенок Гав» (1976−1982)

Длительность: 45 минут (5 серий).

Котенок по имени Гав — придумка писателя Григория Остера. По его сказкам и написаны приключения героя и его друга щенка Шарика. Закрученного сюжета здесь не ищите: просто Гав постоянно попадает в странные ситуации, из которых потом пытается выбраться. Параллельно котенок «выдает» забавные и наивные фразочки, в которые сам на полном серьезе верит. Ну, а вы можете снисходительно улыбнуться, как только их услышите.

Вся история поделена на пять серий — очень удобно «дозировать» просмотр, если вы ограничиваете время своих детей у гаджетов. Думаем, не ошибемся, если скажем, что «Котенок Гав» — самый милый советский мультик. По параметру «мимими» с Гавом может поспорить разве что Чебурашка, лежащий в ящике с апельсинами.

«Снежная королева» (1957)

Длительность: 64 минуты.

Сюжет мультфильма основан на сказке Ханса Кристиана Андерсена. Прежде чем начнется приключенческая часть картины, вы познакомитесь с Каем и Гердой. Мальчик и девочка соседи и хорошие друзья — вместе они часто проводят время, ухаживая за цветами. Однажды Кай и Герда услышали от бабушки девочки сказку о суровой Снежной королеве. Мальчик пошутил, что он бы посадил ее на горячую печь, чтобы та растаяла. Но она увидела сцену в волшебное зеркало и разозлилась.

Снежная королева наслала на город, где живут Кай и Герда, большую метель и разбила волшебное зеркало — один его осколок попал в сердце Кая и сделал мальчика черствым, злым и холодным. А позже королева и вовсе забрала его к себе во дворец. Но отважная подруга Герда вызволит мальчика из ледяного плена. Это не спойлер: просто сказки заканчиваются всегда хорошо. Вы же знали это?

«Малыш и Карлсон» (1969−1970)

Длительность: 39 минут (2 серии).

Малыш — главный герой мультика — простой семилетний парнишка, который живет в городе. Обычно он скучал в одиночестве, разглядывая пейзаж в окне, но в один день все изменилось, когда к Малышу подлетел странный человечек с пропеллером — Карлсон. Вместе они то и дело устраивают проделки — с подачи нового знакомого Малыша, конечно.

Уверены, вы и в детстве, смотря «Карлсона», удивлялись, насколько же иногда афористично говорит семилетний мальчик. Сейчас, пересматривая мультик во взрослом возрасте, вы наверняка заметите еще больше таких моментов. Возможно, такое моральное состояние героя связано с тем, что советская экранизация романа Линдгрен далека от оригинала: режиссер, например, лишил мальчика друзей, а маму отправил на работу (в книге она была домохозяйкой).

«В стране невыученных уроков» (1969)

Длительность: 19 минут.

Пусть название мультика не настраивает на нудный лад поучений: на самом деле зрителя ждет веселое путешествие двоечника Виктора Перестукина в страну, им же самим и созданную. Сначала парень даже воодушевляется: как-никак попасть в приключение, а не учиться — это то, что он всегда хотел. Но скоро оказывается, что происходящее не так здорово, как кажется.

Перестукин сталкивается с живыми ошибками из своей же школьной жизни: плотоядной коровой, белым медведем с юга и половиной земплекопа. Но самая большая опасность поджидает Виктора в конце. После такой визуализации своих косяков мальчик твердо решает: теперь он будет хорошо учиться. Думаете, сработает на современных школьников?

«Маугли» (1967−1971)

Длительность: 100 минут (5 серий).

Мультфильм, завораживающий своей атмосферой, — иначе и не скажешь. Музыка, сюжет, цвета — советская мультипликация показала свой класс. «Маугли» — экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. История начинается с «человеческого детеныша», попавшего в волчью семью и изменившего спокойное течение жизни в джунглях. Волчица Ракша сразу примечает ребенка и дает ему имя Маугли, что значит «лягушонок».

Его судьба постоянно будет держать вас в напряжении: то тигр Шерхан захочет попробовать Маугли на зуб, то пантера Багира встанет на его защиту, то ребенка украдут бандерлоги. Помните, кто это такие? Если нет, то уж точно стоит пересмотреть эту экранизацию. Тем более она унесет вас — детей и взрослых — из реальности больше чем на час.