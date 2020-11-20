Помните скандал с Артемом Рыбакиным? Он попросил прощения у бывшей жены и готов пойти на все ее условия

Источник материала: Tut.by

Ведущий Артем Рыбакин, который весной оказался в центре скандала , а потом дал интервью , только усугубившее ситуацию, сообщил в своем инстаграме, что всё осознал. Артем пишет, что извинился перед бывшей женой Ольгой Никифоровой и готов принять все ее условия.

Напомним: всё началось с поста Ольги Никифоровой о том, что по наводке бывшего мужа к ней домой приходили с проверкой из социальной службы и милиции. К тому же модель рассказала, что ведущий уже давно не выплачивает деньги на содержание общей дочери Евы. В ответ Рыбакин обвинил Ольгу в том, что она плохая мать, а все ее заявления — пиар-ход и вымогательство денег.

Вот что теперь пишет ведущий:

— Сейчас в стране тяжелое время для всех. Но для меня лично этот год жизни был настоящим адом. Из-за медийности, которую я всё это время проклинал, вы все стали свидетелями моей истории и по той же причине я должен сообщить вам о новых событиях.

После долгих судебных разбирательств, грязных трусов в социальных сетях, пришло хладнокровное понимание, что пора положить этому конец.

Вынужден признать, что это понимание изначально пришло к моей жене Таис. Я невероятно благодарен ей за мудрость и за то, что взяла инициативу в свои руки. Таис написала моей бывшей жене Ольге и предложила зарыть топор войны. Когда я узнал об этом, был шокирован и до последнего не верил, что это возможно!

Но оказалось, что Ольга абсолютно адекватно отреагировала и пошла навстречу. Поэтому ей я тоже хочу сказать огромное спасибо за разум и силы. Эти две зрелые, достойные женщины встретились, объяснились, обсудили все накопившиеся вопросы и пожали руки. От обеих знаю, что первый час был сложный, но они смогли. Тогда я вдруг понял, каким был дураком!

Затем мы с Ольгой тоже сели за стол переговоров и искренне поговорили. Это был самый славный разговор с момента развода. Мы расставили точки над «и», договорились больше не причинять друг другу боль и обсудили дальнейшие действия.

В данный момент ведутся переговоры о финальном закрытии всех финансовых и морально-этических вопросов. Я готов идти на все условия Ольги, дабы конфликт был исчерпан и наша дочь была счастлива.

Прошлое, сделанное, сказанное изменить нельзя, но можно сделать так, что бы это не вредило будущему! Все мы не безгрешны, а жизнь одна и надо уметь признавать, что ты был не прав. Берегите своих близких и не допускайте моих ошибок. Надеюсь моя история послужит вам уроком и убережет от неправильных поступков. Понимаешь?:) (Цитата из того самого интервью Рыбакина, которое стало мемом, — Прим. редакции).

Я еще раз хочу принести свои извинения Ольге. Спасибо за прекрасную дочь.

Мы связались с Ольгой, чтобы уточнить, правда ли это. Модель подтвердила, что с ней действительно вышла на связь жена Артема Рыбакина — и им удалось найти общий язык. Сам ведущий попросил у нее прощения, и она приняла извинения.

— Можно сказать, что с моральной стороной вопроса мы разобрались, — говорит Никифорова. — Артем видится с дочерью, уделяет ей время, и я только за. Что касается финансовой составляющей — ничего еще не решено, мы в процессе обсуждений.