«Дядя сделал предзаказ еще 30 сентября»: история самых странных фото PlayStation 5 в интернете

Источник материала: Tut.by

19 ноября, в день старта PS5 в России, по рунету широко разошлись фотографии PlayStation 5 в крайне необычном интерьере. Белоснежная консоль оказалась в окружении других покрытых пылью устройств, проводов и геймпадов — в обветшалой комнате. Издание DTF поговорило с автором снимков.

Чаще всего эти снимки публикуют без какого-либо контекста, и именно в таком формате они, скорее всего, попадут на Запад — в том числе через блоги вроде No Context Russia.

На практике же это никакая не «Russia» — фото сделаны в белорусском городе Барановичи с населением менее 200 тысяч человек. Об этом DTF рассказал сам их автор.

Изначально снимки появились в паблике Nintendo Switch & 3DS во «ВКонтакте». Кадры опубликовал Женя Манюк, родственник владельца консоли.





Пост Манюка вызвал в комментариях недоумение, но автор пояснил, что и интерьер, и приставка принадлежат его дяде — Геннадию. Сам Евгений будет играть в PS5 только через Remote Play, так как в этой комнате «невозможно находиться».

В разговоре с DTF Манюк пояснил, что внешний вид жилья напрямую связан с инвалидностью дяди: даже после генеральной уборки квартира возвращается к такому виду за неделю.

«Он инвалид второй группы, проблемы с психикой. Тем более, его никто не воспитывал, сейчас из реальных родственников у него один я, а остальные только им пользуются. Поэтому у него поведение ребенка. Он капризный, ленивый и вообще за собой не следит», — говорит парень.

При этом в комментариях во «ВКонтакте» Евгений отмечал, что в отрыве от внешнего вида квартиры дядя относительно неплохо живет и «счастлив», но на просьбы привести дом в порядок реагирует агрессивно.

«Доход есть, он не хочет убираться и вообще за собой не следит. Ест он тоже очень хорошо, и не самое дешевое все берет без скидок, „Колу“ пьет постоянно вместо воды, просто его все устраивает, он может сидеть прям с черным лицом, и ему норм будет. Поэтому я сфоткал отдельно геймпад, пока он до него не добрался, так как через пару дней он уже далеко будет не белый», — поделился он.

Что примечательно, дядя оставил предзаказ на PS5 еще в сентябре, и ему удалось получить консоль к европейскому старту. Устройство вовремя доставил магазин «5 элемент» — местный ритейлер.

По словам дяди Манюка, консоль в этот день забирали еще как минимум несколько человек — сейчас, судя по сайту магазина, все PS5 уже распроданы.

«Он предзаказ сделал в магазине 30 сентября вроде, сразу с оплатой, и все, за ним консоль была забронирована. Сегодня просто сходил и забрал, — рассказал Евгений. — Ну и его еще надурили на 140 долларов, втюхав дополнительную гарантию, хотя я ему говорил: «Купи приставку и больше ничего не бери».

По словам Жени, дядя пока что играет «в какую-то японскую индюшатину за 855 рублей» (Legend of the Tetrarchs). «Он любитель JRPG. У нас интернет очень плохой. 75 часов данные будут перекидываться, а так бы играл в Monster Hunter World. У него 1500 часов в Portal Knight, 600 — в FF15, столько же примерно в Skyrim и «Ведьмаке 3», — говорит парень.