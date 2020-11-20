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Новая песня NaviBand посвящена тем, кто «идет на свет»

20.11.2020 11:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская группа NaviBand выпустила новый трек, вдохновленный событиями в стране. Песня называется «Миллионы больших сердец» и посвящена тем, кто «идет на свет».

Утром 20 ноября группа NaviBand выпустила на всех цифровых платформах свою новую песню «Миллионы больших сердец». Как и предыдущие треки коллектива («Іншымі», «Девочка в белом»), эта композиция посвящена событиям последних месяцев в Беларуси. «Вместе и до конца!» — поют музыканты.

Кстати, слова написали участники NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук, с музыкой им помогал Александр Тобольский. Обложкой к треку стала иллюстрация белорусского дизайнера Владимира Цеслера — это одна из десятков вариаций бело-красно-белого флага, которые он создал.

В комментариях под синглом пользователи соцсетей в основном благодарят музыкантов: «Вы заслуживаете огромного стадиона, скоро это все будет», «Вы невероятные!», «Вы найлепшыя, сябры! Мільёны вялікіх сэрцаў будуць ісці на свет і дойдуць, абавязкова дойдуць!». Но есть и те, кому политические треки NaviBand слышать непривычно: «Палiтыку палiтыкам! Спявайце пра каханне!», «Мне эта группа нравилась вне политики».

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Белорусская группа NaviBand выпустила новый трек, вдохновленный событиями в стране. Песня называется «Миллионы больших сердец» и посвящена тем, кто «идет на свет».
 
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