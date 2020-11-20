На улице Седых водитель Skoda сбил ребенка, отвез его в больницу и скрылся

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила ребенка на переходе в Минске, водитель скрылся. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось 19 ноября на улице Седых. Установлено, что водитель Skoda ехал со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Калиновского и сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель отвез ребенка сначала в поликлинику, а затем — в больницу, после чего уехал.

Сотрудники ГАИ установили местонахождение водителя и задержали его. По информации инспекторов, он находился дома с признаками алкогольного опьянения.