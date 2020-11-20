В Речице наблюдаются проблемы с мобильным и проводным интернетом

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром, 20 ноября, читатели из Речицы стали сообщать, что у них начались проблемы с интернетом.



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

«Сегодня в Речице в районе 09.07 пропал мобильный и проводной интернет от А1. Мобильная связь также отсутствует. Около 9.40 частично возобновилась передача данных, но также наблюдаются проблемы со звонками и доступом к проводному интернету через этого оператора», — сообщил один из читателей.

«Я работаю под Речицей, у меня А1 и life:). С 9 утра интернет отвалился везде, А1 и мобильная связь пропадала временами, — пишет другой пользователь, работающий под Речицей. — Опросил коллег, мобильный интернет лежит у всех трех операторов, на life:) немного прогружает в режиме 2g». Также он добавил, что на life:) скорость «максимум 10 кб/с, но постоянно падает на 0,1». Но пока неизвестно, частный ли это случай либо же сбой.

Также проблемы со связью возникли в одной из речицких организаций. «В Речице находится наш филиал, — рассказал читатель. — Примерно час назад они сообщили что нет ни мобильной связи, ни интернета по выделенной линии А1 (она идет напрямую в ЦОД), До нас, управляющей компании, от них доходят лишь обрывки пакетов, но BGP раздается».

В А1 прокомментировали неполадки. «Уважаемые клиенты! В настоящее время у абонентов в Речице и Речицком районе могут наблюдаться трудности с доступом в интернет по мобильной и фиксированной связи, а также недоступность услуги ТВ. Наши технические специалисты работают над восстановлением работы сервиса. Приносим извинения за временные неудобства!», — сообщили в компании оператора.