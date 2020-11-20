В старинном особняке на Чехова хотят открыть кафе. Рассказываем, каким оно будет

Источник материала: Tut.by

В старинном особняке на улице Чехова, 7 собираются открыть кафе с дизайном в стиле открыток «Привет из Витебска», пишет «Витебский курьер news».



Так дом № 7 на улице Чехова выглядел до реконструкции. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Весной этого года на улице Чехова начали реконструкцию старинного дома № 7 — и к настоящему времени от него остались только три стены. Сняты крыша, перекрытия, окна, демонтированы внутренние перегородки.

Однако витебский художник и дизайнер Александр Вышка уверяет, что памятник архитектуры не разрушают.

— Снос торцевой стены был вызван большими трещинами, которые по ней пошли. Из-за того, что стены находились в разных плоскостях, а также давали сильный крен в разные стороны, выровнять и сохранить их оказалось невозможным, — пояснил Вышка.



Так выглядел дом в начале ноября 2020 года. Фото: телеграм-канал «Спадчына»

После реконструкции в доме собираются открыть кафе.

Дизайн кафе разрабатывает Александр Вышка. (По его проектам созданы интерьеры музея Духовской круглик и Музея истории Витебского народного художественного училища. Вышка создавал декорации к фильму Александра Митты «Шагал-Малевич»).

У кафе есть рабочее название — «Привет из Витебска». В стиле одноименных открыток, которые выпускали в конце XIX-начале ХХ веков, будет и интерьер. Посетители смогут здесь не только отдохнуть, но и окунуться в атмосферу дореволюционного Витебска и познакомиться с историей города.

Проект реставрации здания разработал архитектор Евгений Колбович. Заказчиком работ выступает ОДО «ДиВинчи», выполняет их ОДО «Сити-Арт».



Таким будет дом № 7 на улице Чехова. Изображение: Александр Вышка

Напомним, памятник архитектуры — дом № 7 на улице Чехова в Витебске, построил купец Шнер Смолянский в 1902 году. После революции он уехал из города, и дом остался бесхозным. Его сдали в аренду жилтовариществу. После войны в нем сделали ремонт и заселили людей.

В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало.

С декабря 2017 года дом пытались продать на аукционе.

27 февраля 2020-го здание выставили на торги уже в девятый раз — снизив оценочную стоимость на 80%. Особняк достался жителю деревни Долгое Бешенковичского района за 36,2 тысячи рублей. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.

Весной новый владелец приступил к реконструкции — и у здания сняли крышу, начали разбирать стену. Горожане забили тревогу, и Минкульт обратился в милицию. Та проводила проверку по факту частичного разрушения дома.

Чем закончилась проверка, власти горожан не проинформировали.