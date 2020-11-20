|
В старинном особняке на Чехова хотят открыть кафе. Рассказываем, каким оно будет
Источник материала: Tut.by
В старинном особняке на улице Чехова, 7 собираются открыть кафе с дизайном в стиле открыток «Привет из Витебска»,
Весной этого года на улице Чехова начали реконструкцию старинного дома № 7 — и к настоящему времени от него
Однако витебский художник и дизайнер Александр Вышка уверяет, что памятник архитектуры не разрушают.
— Снос торцевой стены был вызван большими трещинами, которые по ней пошли. Из-за того, что стены находились в разных плоскостях, а также давали сильный крен в разные стороны, выровнять и сохранить их оказалось невозможным, — пояснил Вышка.
После реконструкции в доме собираются открыть кафе.
Дизайн кафе разрабатывает Александр Вышка. (По его проектам созданы интерьеры музея Духовской круглик и Музея истории Витебского народного художественного училища. Вышка создавал декорации к фильму Александра Митты «Шагал-Малевич»).
У кафе есть рабочее название — «Привет из Витебска». В стиле одноименных открыток, которые выпускали в конце XIX-начале ХХ веков, будет и интерьер. Посетители смогут здесь не только отдохнуть, но и окунуться в атмосферу дореволюционного Витебска и познакомиться с историей города.
Проект реставрации здания разработал архитектор Евгений Колбович. Заказчиком работ выступает ОДО «ДиВинчи», выполняет их ОДО «Сити-Арт».
Напомним,
В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало.
С декабря 2017 года дом пытались продать на аукционе.
27 февраля 2020-го здание выставили на торги уже в девятый раз — снизив оценочную стоимость на 80%. Особняк достался жителю деревни Долгое Бешенковичского района за 36,2 тысячи рублей. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.
Весной новый владелец приступил к реконструкции — и у здания сняли крышу, начали разбирать стену. Горожане забили тревогу, и Минкульт обратился в милицию. Та
Чем закончилась проверка, власти горожан не проинформировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У кафе есть рабочее название - «Привет из Витебска».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)