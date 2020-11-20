На «Беларуськалии» за стачку уволили почти 50 человек. А сколько вообще работников в стачке?

Источник материала: Tut.by

На «Беларуськалии» за прогулы было уволено 49 работников, объявивших о присоединении к стачке. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ОАО «Беларуськалий». На предприятии подчеркивают, что «в отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отмечается в телеграм-канале «Беларуськалия», в своих заявлениях на присоединение к стачке работники ссылаются на акты национального и гражданского права, которые «не содержат даже определения понятия „стачка“ и не предусматривают порядок ее объявления и проведения».

— Так, в соответствии с подпунктом d пункта 1 статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, участвующие в указанном пакте государства обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. Данное право нашей страной обеспечено в Конституции и Трудовом кодексе. Но лицами, агитирующими за вступление в «стачку», порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, несмотря на решение суда Минской области, которым забастовка в ОАО «Беларуськалий» была признана незаконной. Таким образом, отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в «стачку» противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул, — сказано в телеграм-канале предприятия.

Сейчас уволенных за стачку уже 49, в отношении остальных «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством». По данным стачкома «Беларуськалия» за понедельник, 16 ноября, к стачке присоединилось 84 работника. С того момента о своем вступлении в стачку объявило еще как минимум 8 сотрудников, то есть общее количество ее участников может превышать 90 человек.

Ранее глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук высказывался о том, что «законодательством сделано все, чтобы законная забастовка не состоялась». Например, решение о забастовке должно приниматься на собрании или конференции работников, при этом за забастовку должно проголосовать более 2/3 присутствовавших на собрании. Уведомить нанимателя о забастовке нужно не позднее чем за две недели до ее начала. При этом по закону на забастовке запрещено выдвигать политические требования.

— Сделано все, чтобы предельно усложнить начало забастовки. Даже если представить, что работникам удалось следовать законной процедуре, президент может под любым предлогом приостановить или отложить забастовку, суд — признать ее незаконной, — констатирует Александр Ярошук.