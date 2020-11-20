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На «Беларуськалии» за стачку уволили почти 50 человек. А сколько вообще работников в стачке?
Источник материала: Tut.by
На «Беларуськалии» за прогулы было уволено 49 работников, объявивших о присоединении к стачке. Об этом
Как отмечается в телеграм-канале «Беларуськалия», в своих заявлениях на присоединение к стачке работники ссылаются на акты национального и гражданского права, которые «не содержат даже определения понятия „стачка“ и не предусматривают порядок ее объявления и проведения».
— Так, в соответствии с подпунктом d пункта 1 статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, участвующие в указанном пакте государства обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. Данное право нашей страной обеспечено в Конституции и Трудовом кодексе. Но лицами, агитирующими за вступление в «стачку», порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, несмотря на
Сейчас уволенных за стачку уже 49, в отношении остальных «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством». По
Ранее глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук
— Сделано все, чтобы предельно усложнить начало забастовки. Даже если представить, что работникам удалось следовать законной процедуре, президент может под любым предлогом приостановить или отложить забастовку, суд — признать ее незаконной, — констатирует Александр Ярошук.
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На предприятии подчеркивают, что эта стачка незаконна.
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