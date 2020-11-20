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В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко

20.11.2020 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: reform.by

Сегодня с 11 до 12 часов в Храме Воскресения Христова на улице Гамарника проходит прощание с Романом Бондаренко.

Роман Бондаренко будет похоронен на Северном кладбище. Отпевание и церемония прощания проходит в минском храме Воскресения Христова на ул. Гамарника, 20а, с 11 до 12 часов.

Еще до начала у церкви собрались несколько сотен человек, их количество росло с каждой минутой. Люди несут цветы.

Как сообщает reform.by, возле храма находятся уже тысячи человек. Места у церкви не осталось, люди стоят на прилегающей территории.



Фото: reform.by

 
 
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Сегодня с 11 до 12 часов в Храме Воскресения Христова на улице Гамарника проходит прощание с Романом Бондаренко.
 
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