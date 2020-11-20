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В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко
20.11.2020 11:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: reform.by
Сегодня с 11 до 12 часов в Храме Воскресения Христова на улице Гамарника проходит прощание с Романом Бондаренко.
Роман Бондаренко будет похоронен на Северном кладбище. Отпевание и церемония прощания проходит в минском храме Воскресения Христова на ул. Гамарника, 20а, с 11 до 12 часов.
Еще до начала у церкви собрались несколько сотен человек, их количество росло с каждой минутой. Люди несут цветы.
Как сообщает
Фото: reform.by
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Сегодня с 11 до 12 часов в Храме Воскресения Христова на улице Гамарника проходит прощание с Романом Бондаренко.
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