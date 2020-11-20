В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко

Источник материала: Ежедневник

фото: reform.by

Сегодня с 11 до 12 часов в Храме Воскресения Христова на улице Гамарника проходит прощание с Романом Бондаренко.

Роман Бондаренко будет похоронен на Северном кладбище. Отпевание и церемония прощания проходит в минском храме Воскресения Христова на ул. Гамарника, 20а, с 11 до 12 часов.

Еще до начала у церкви собрались несколько сотен человек, их количество росло с каждой минутой. Люди несут цветы.

Как сообщает reform.by , возле храма находятся уже тысячи человек. Места у церкви не осталось, люди стоят на прилегающей территории.









Фото: reform.by