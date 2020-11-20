Белорусы и кризис. Как выживает молодой специалист на 405 рублей в месяц

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Госпредприятие и зарплата $150



Андрей в прошлом году был еще студентом и находился на родительском обеспечении. Сейчас, уже третий месяц, самостоятельно живет и работает на одном из бобруйских заводов.

Нашему герою 21 год, не женат, в армию не ходил и видимо уже не пойдет. Занимает инженерную должность.

Зарплата – оклад 385 рублей и надбавки, в сумме – 405 рублей.

Снимает однокомнатную квартиру, предприятие жилье не предоставляет и не оплачивает.

Фото: Myfin.by

Стремится сам себя обеспечить, но выходные проводит у родителей под Минском. Пользуется их «продовольственной поддержкой».

Со студенческих времен имеет ноутбук, купил в рассрочку смартфон и еще платит за него. Одет, обут и обеспечен нужными в быту вещами до поступления на работу. Сейчас пользуется старыми запасами. Машины нет.

Другие подробности мы обещали не называть, наш герой решил, что его начальство не обрадуется рассказу о настоящих зарплатах на предприятии. В официальной отчетности средняя з/п по заводу гораздо выше названной.

Обязательные расходы

– Снимаю однокомнатную квартиру без ремонта. Из мебели остался старый шкаф, кухонный стол и диван. За квартиру плачу 50 долларов, в пересчете примерно 135 рублей. Коммуналка пока 30 рублей в среднем. Последний обязательный расход – по 20 рублей ежемесячно за смартфон. Просто кладу больше на счет телефона.

Бюджет Андрея за сентябрь в рублях

Текущие расходы

– Выходные я всегда у родителей. На проезд тратиться не нужно, туда меня отвозят знакомые. Обратно тоже, или родители покупают билет.

В сентябре решил не брать у родителей денег, только продукты и то не все. Хотел проверить, смогу ли жить на свои деньги. Вести учет желания не было. Я сделал так: везде, где возможно, платил зарплатной картой, потом скачал из интернет-банка распечатку и расшифровал по памяти.

На работе Андрей питался и брал продукты по ведомости в счет зарплаты.

–Вышло, что я потратил почти на 74 рубля больше, чем заработал. Вещей не покупал, на карманные расходы денег у родителей почти не брал, транспортом пользовался за месяц раза 3-4.



Что в итоге?

– Знаю, что мои коллеги живут на такую зарплату и кормят семьи. Да, за съемное жилье они не платят, но у многих, я знаю, кредиты. Откуда они берут средства растить детей не знаю.

«Если не дадут общежитие, то я, скорее всего, буду постоянно в минусе или в бедности. Но общежитие мне не дадут, закон не обязывает. Да я теперь не особо стремлюсь, наконец-то сам себе хозяин. Другой вариант, согласиться чтоб за квартиру платили родители, но тоже жалко, они до этого пять лет меня содержали» –задумывается наш герой.

Фото: Myfin.by

«В итоге я в бюджет не уложился. В следующие месяцы буду брать у родителей больше продуктов и меньше покупать тут. Но проблемы с жильем это не решит. Может смогу найти какой-то приработок, но не знаю как скоро, потому что нужно еще разбираться в основной работе. День с 8 до 17, но если действительно вникать и стараться, то мозги/нервы еще 2-3 часа после работы кипят. Но говорят это временное. Если ничего не выйдет – буду искать способ побыстрее закончить отработку. Буду собирать их нарушения, может уволят, чтоб не жаловался» – говорит Андрей..

Так обстоят дела у молодого специалиста. История довольно типичная, за пределами МКАД найти нормально оплачиваемую работу сложно. Мы тактично обошли в разговоре личную жизнь нашего героя, но по цифрам выходит, что ни семья, ни расходы на отдых ему пока недоступны.

Хотелось бы дать нашему герою какой-то дельный совет, но не получается. И ведомость, и распечатка из банка выглядят весьма лаконичными. Сократить можно только расходы на жилье, но как сделать это в чужом городе, непонятно. Непонятно также, сколько молодой человек продержится в режиме экономии, без риска уйти в депрессию.