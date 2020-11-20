В Гродно взорвали машину милиционера

По версии СК, неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства.





В результате были повреждены также три стоящих рядом авто.





Мужчина, которому принадлежит машина, пояснил, что служит в милиции. Ранее, по его словам, подробные данные о нем были размещены в одном из Telegram-каналов.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.