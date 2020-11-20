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В Гродно взорвали машину милиционера

20.11.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на пятницу, 20 ноября, в милицию поступило сообщение о происшествии в одном из гродненских дворов: местные жители сообщили громком хлопке, предположительно, взрыве.

По версии СК, неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства.

В результате были повреждены также три стоящих рядом авто.

Мужчина, которому принадлежит машина, пояснил, что служит в милиции. Ранее, по его словам, подробные данные о нем были размещены в одном из Telegram-каналов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.
 
 
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В ночь на пятницу, 20 ноября, в милицию поступило сообщение о происшествии в одном из гродненских дворов: местные жители сообщили громком хлопке, предположительно,...
 
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