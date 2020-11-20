В Минске прощаются с Романом Бондаренко

Прощание проходит с 11 до 12 часов в церкви Воскрешения Христова на улице Гамарника.

Около тысячи человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого захватили во дворе его дома в Минске, отвезли в Центральное РУВД, после чего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, оперировали. После операции 12 ноября он умер.

Людей стали пускать в храм в начале двеннадцого, с каждой минутой людей у храма становиться все больше, передает

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фото: Наша нива





Уголовное дело по факту убийства Романа Бондаренко до сих пор не заведено













Разбирательство "ведет" Генеральная прокуратура.





И вот как она разбирается: вчера возбудила уголовное дело против медика, который передал Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко. Статья - разглашение врачебной тайны.





Прокуратура посчитала, что врач больницы скорой медицинской помощи "действуя умышленно, без служебной необходимости, вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко. Тем самым он выдал медицинскую тайну".