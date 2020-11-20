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В Минске прощаются с Романом Бондаренко
Источник материала: Партизан
Еще до начала церемонии прощания у храма собрались сотни людей
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фото: радио "Свабода"
Прощание проходит с 11 до 12 часов в церкви Воскрешения Христова на улице Гамарника.
Около тысячи человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого захватили во дворе его дома в Минске, отвезли в Центральное РУВД, после чего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, оперировали. После операции 12 ноября он умер.
Людей стали пускать в храм в начале двеннадцого, с каждой минутой людей у храма становиться все больше, передает
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фото: Наша нива
Уголовное дело по факту убийства Романа Бондаренко до сих пор не заведено
Разбирательство "ведет" Генеральная прокуратура.
И вот как она разбирается: вчера возбудила уголовное дело против медика, который передал Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко. Статья - разглашение врачебной тайны.
Прокуратура посчитала, что врач больницы скорой медицинской помощи "действуя умышленно, без служебной необходимости, вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко. Тем самым он выдал медицинскую тайну".
Написавшая об этом статью журналистка портала tut.by Катерина Борисевич также арестована и находится сейчас в СИЗО КГБ.
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Еще до начала церемонии прощания у храма собрались сотни людей
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