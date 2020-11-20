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В Минске прощаются с Романом Бондаренко

20.11.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще до начала церемонии прощания у храма собрались сотни людей

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фото: радио "Свабода"
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Прощание проходит с 11 до 12 часов в церкви Воскрешения Христова на улице Гамарника. 

Около тысячи человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого захватили во дворе его дома в Минске, отвезли в Центральное РУВД, после чего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, оперировали. После операции 12 ноября он умер.

Людей стали пускать в храм в начале двеннадцого, с каждой минутой людей у храма  становиться все больше, передает @radiosvaboda

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фото: Наша нива

Уголовное дело по факту убийства Романа Бондаренко до сих пор не заведено



Разбирательство "ведет" Генеральная прокуратура.

И вот как она разбирается: вчера возбудила уголовное дело против медика, который передал Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко. Статья - разглашение врачебной тайны.

Прокуратура посчитала, что врач больницы скорой медицинской помощи "действуя умышленно, без служебной необходимости, вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко. Тем самым он выдал медицинскую тайну".

Написавшая об этом статью журналистка портала tut.by Катерина Борисевич также арестована и находится сейчас в СИЗО КГБ.

***
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Теги: Минск
 
 
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Еще до начала церемонии прощания у храма собрались сотни людей
 
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