Лукашенко на «Гомсельмаше»: «Деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок»

Источник материала: Onliner

Вчера Гомель по характерным признакам догадывался о готовящемся важном визите на «Гомсельмаш» — сегодня эти предположения подтвердились. В Гомель прибыл Александр Лукашенко. Официальный повод — послушать о «производственно-экономическом и социальном развитии Гомельской области, а также о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития „Гомсельмаша“» и ознакомиться со сборкой комбайнов. «Пул Первого» уточнил , что пообщаться с Лукашенко хотят сотрудники предприятия: «Вопросы накопились».

«Некоторые нам предлагают перемены и реформы — это не надо, продадим. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ему уже рассказали, что за последние полтора года на «Гомсельмаше» примерно втрое сократились складские запасы; похожая тенденция и в Гомельской области в целом.

Работников похвалил : «Особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста. Пусть с поддержкой, помощью какой-то, но вы не работаете на склад. Вы производите тот товар и продукт, который нужен стране. И 75% товара вы производите, который мы продаем за пределы и получаем валюту».

Отметил: «Деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок». При этом констатировал, что у предприятия остается ряд проблем. Их, уверен Лукашенко, можно решить за два-три года, если и дальше работать, как сейчас.

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