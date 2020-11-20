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Лукашенко на «Гомсельмаше»: «Деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок»
Источник материала: Onliner
Вчера Гомель по характерным признакам догадывался о готовящемся важном визите на «Гомсельмаш» — сегодня эти предположения подтвердились. В Гомель прибыл Александр Лукашенко. Официальный повод — послушать о «производственно-экономическом и социальном развитии Гомельской области, а также о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития „Гомсельмаша“» и ознакомиться со сборкой комбайнов. «Пул Первого»
«Некоторые нам предлагают перемены и реформы — это не надо, продадим. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило», —
Ему уже рассказали, что за последние полтора года на «Гомсельмаше» примерно втрое сократились складские запасы; похожая тенденция и в Гомельской области в целом.
Работников
Отметил: «Деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок». При этом констатировал, что у предприятия остается ряд проблем. Их, уверен Лукашенко, можно решить за два-три года, если и дальше работать, как сейчас.
(будет дополнено)
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Вчера Гомель по характерным признакам догадывался о готовящемся важном визите на «Гомсельмаш» — сегодня эти предположения подтвердились. В Гомель прибыл...
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