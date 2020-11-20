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Кто-то вбил сверло. В Гомеле около десятка машин повредили колеса на улице Объездной

20.11.2020 12:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О том, что в Гомеле на Объездной улице пробили колеса около десятка машин, написал паблик «ЧП Гомель» со ссылкой на читателя. И приложил снимки автомобилей, стоящих на обочине. Сообщается, что колеса пробиты во время движения «колющими средствами».






В то же время в сети, с привязкой к событиям на Объездной, появилось фото металлического предмета, вбитого в асфальт. Вокруг снимка уже развернулся спор о том, кому это выгодно и кто кого подставляет.

Кто-то вбил сверло. В Гомеле около десятка машин повредили колеса на улице Объездной

УВД Гомельской области готовит комментарий по утренним событиям.

 
Теги: Гомель
 
 
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О том, что в Гомеле на Объездной улице пробили колеса около десятка машин, написал паблик «ЧП Гомель» со ссылкой на читателя. И приложил снимки автомобилей, стоящих...
 
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