Кто-то вбил сверло. В Гомеле около десятка машин повредили колеса на улице Объездной

Источник материала: Onliner

О том, что в Гомеле на Объездной улице пробили колеса около десятка машин, написал паблик «ЧП Гомель» со ссылкой на читателя. И приложил снимки автомобилей, стоящих на обочине. Сообщается, что колеса пробиты во время движения «колющими средствами».













В то же время в сети, с привязкой к событиям на Объездной, появилось фото металлического предмета, вбитого в асфальт. Вокруг снимка уже развернулся спор о том, кому это выгодно и кто кого подставляет.

УВД Гомельской области готовит комментарий по утренним событиям.