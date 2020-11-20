|
Кто-то вбил сверло. В Гомеле около десятка машин повредили колеса на улице Объездной
Источник материала: Onliner
О том, что в Гомеле на Объездной улице пробили колеса около десятка машин,
В то же время в сети, с привязкой к событиям на Объездной, появилось фото металлического предмета, вбитого в асфальт. Вокруг снимка уже развернулся спор о том, кому это выгодно и кто кого подставляет.
УВД Гомельской области готовит комментарий по утренним событиям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что в Гомеле на Объездной улице пробили колеса около десятка машин, написал паблик «ЧП Гомель» со ссылкой на читателя. И приложил снимки автомобилей, стоящих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)