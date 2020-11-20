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Когда выйдет Resident Evil 4 Remake? В сеть слили расписание игр Capcom до 2025 года

20.11.2020 12:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хакерская группировка Ragnar Locker недавно взломала серверы игровой компании Capcom и получила доступ к терабайту внутренних данных. В одном из архивов обнаружили расписание выхода игр вплоть до начала 2025 года. Насколько этот список актуален, неизвестно. Однако в списке есть много неанонсированных проектов.

2021 год

Февраль: Ghosts’N Goblins RE, Arcade Stadium.

Апрель — июнь: Monster Hunter Stories 2, The Great Ace Attorney 1 и 2.

Октябрь — декабрь: Ace Attorney 7, Shield.

2022 год

Январь — март: Resident Evil Outrage, Regolith.

Апрель — июнь: Indies 2 (некая инди-игра).

Июль — сентябрь: Dragon’s Dogma 2, Indies 2 port (порт этой инди-игры).

Октябрь — декабрь: Street Fighter 6, Rockman Match.

2023 год

Январь — март: Resident Evil 4 Remake, Onimusha New Work, Monster Hunter NS G, Shield G.

Июль — сентябрь: Monster Hunter 6.

Октябрь — декабрь: Biohazard Apocalypse.

2024 год

Январь — март: Captain Commando, Super Street Fighter 6.

Апрель — июнь: New C.

Июль — сентябрь: Final Fight Remake.

Октябрь — декабрь: Power Stone Remake.

2025 год

Январь — март: Ultra Street Fighter 6, Resident Evil Hank.

Настольная игра Фабрика игр Робин Гуд и бравые ребята
пошаговая, жанр: дедуктивная, количество игроков: 2–4, возраст: 10 лет, партия 10–20 мин
138 р.
1 предложение
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Хакерская группировка Ragnar Locker недавно взломала серверы игровой компании Capcom и получила доступ к терабайту внутренних данных. В одном из архивов обнаружили...
 
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