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Когда выйдет Resident Evil 4 Remake? В сеть слили расписание игр Capcom до 2025 года
Источник материала: Onliner
Хакерская группировка Ragnar Locker недавно взломала серверы игровой компании Capcom и получила доступ к терабайту внутренних данных. В одном из архивов обнаружили расписание выхода игр вплоть до начала 2025 года. Насколько этот список актуален, неизвестно. Однако в списке есть много неанонсированных проектов.
2021 год
Февраль: Ghosts’N Goblins RE, Arcade Stadium.
Апрель — июнь: Monster Hunter Stories 2, The Great Ace Attorney 1 и 2.
Октябрь — декабрь: Ace Attorney 7, Shield.
2022 год
Январь — март: Resident Evil Outrage, Regolith.
Апрель — июнь: Indies 2 (некая инди-игра).
Июль — сентябрь: Dragon’s Dogma 2, Indies 2 port (порт этой инди-игры).
Октябрь — декабрь: Street Fighter 6, Rockman Match.
2023 год
Январь — март: Resident Evil 4 Remake, Onimusha New Work, Monster Hunter NS G, Shield G.
Июль — сентябрь: Monster Hunter 6.
Октябрь — декабрь: Biohazard Apocalypse.
2024 год
Январь — март: Captain Commando, Super Street Fighter 6.
Апрель — июнь: New C.
Июль — сентябрь: Final Fight Remake.
Октябрь — декабрь: Power Stone Remake.
2025 год
Январь — март: Ultra Street Fighter 6, Resident Evil Hank.
пошаговая, жанр: дедуктивная, количество игроков: 2–4, возраст: 10 лет, партия 10–20 мин
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Хакерская группировка Ragnar Locker недавно взломала серверы игровой компании Capcom и получила доступ к терабайту внутренних данных. В одном из архивов обнаружили...
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