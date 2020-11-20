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Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги
Источник материала: Навiны
От кадров высшего звена госсистемы Александр Лукашенко хотел бы полной преданности. От всяких мелких сошек — как минимум лояльности. От всего населения — покорности. Поэтому перетряхивается вертикаль, идут чистки в вузах, на предприятиях, в медучреждениях, театрах… Силовики берут под контроль крамольные дворы и преследуют уже и за БЧБ-флаги на лоджиях.
Доселе самой масштабной в новейшей истории Беларуси была зачистка неугодных после разгрома Площади-2010. Но масштаб нынешней
При этом Лукашенко усиленно
Перетряски в силовом блоке продолжаются
19 ноября у Лукашенко был очередной кадровый день. Генерал-майор Юрий Назаренко получил
Обращает на себя внимание то, что он довольно долго пребывал в разных должностях, вплоть до начштаба, в Службе безопасности президента (СБП). То есть кадр проверенный и просвеченный насквозь.
При этом бывший первый зам Геннадий Казакевич стал в МВД просто замом. Лукашенко объяснил рокировку тем, что «исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции». Из чего можно сделать вывод, что вождь хоть и мечтает вернуть страну в состояние
Получил повышение и Николай Карпенков, возглавлявший главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Он стал замминистра внутренних дел — командующим внутренними войсками.
Карпенков лично ходил с дубинкой по минским улицам, вдохновляя подчиненных на разгон протестов, давал интервью, в которых безжалостно
Власть не понимает, что такое свобода — политическая и духовная
Новым же министром культуры
Характерны его первые высказывания на новом посту. «Мы должны рассматривать культуру и искусство как определенную направленность в отрасли реального сектора экономики», — заявил Маркевич. И пояснил: «Потому что в данной сфере создаются рабочие места, которые очень актуальны как для городской, так и для сельской местности».
Вот такая утилитарная трактовка в приземленно-материалистическом духе. При том что фишка культуры и искусства — творчество, создание духовного продукта.
При назначении Маркевича Лукашенко, вспоминая, как он пестовал
И здесь о духовности речи нет. Речь лишь о лояльности.
В этом контексте Лукашенко жестко прошелся по Павлу Латушко, бывшему директору этого театра, а ныне — видному оппозиционеру в эмиграции. Мол, тот «у корыта хлебал, хрюкал у этого корыта не одно десятилетие и “диктатору” прислуживал. Что, у него это (надо понимать, несогласие с политикой режима. — А.К.) в один день появилось? Матуля ему рассказала? Нет, гнильца была давно. И не гнильца, гнилье было».
Далее последовало обобщение: «И оказалось, к сожалению, что так у многих наших “творчых” работников и прочих. Вот в чем суть, в чем проблема».
Во-первых, здесь налицо понимание государства как своей вотчины, представление, что все назначенные на должности должны как бы приносить неформальную клятву личной верности по гроб жизни. Во-вторых, людям отказывают в праве на свои взгляды, свою гражданскую позицию.
Особенно неуместны претензии к актерам и другим простым служителям муз — без
Если же чиновник, как это было
Подобных «изменников» Лукашенко старается наказать с образцовой суровостью (можно вспомнить судьбы прошедших через тюрьму Михаила Чигиря, Михаила Маринича, Александра Козулина и прочих). Не окажись Латушко в Польше — наверняка сидел бы сейчас за решеткой.
В системе усиливается антиотбор
Лукашенко поручил новому министру культуры урегулировать ситуацию вокруг Купаловского театра, из которого, как известно, в знак солидарности с Латушко
Но эта миссия невыполнима, театр разрушен — не как здание (красивая, по выражению вождя, игрушка), а как уникальный коллектив, неповторимая творческая среда. Теперь эта игрушка стала пустой погремушкой.
Процесс
В итоге все сферы — от управленческой до культурной — несут невосполнимый урон. Это означает, что все они будут работать хуже.
Более того, характерный для системы Лукашенко кадровый антиотбор (когда должности дают не лучшим, а серым, сервильным) сейчас усугубляется. Выбор все беднее. Далеко не все в госаппарате рвутся ныне делать карьеру, а иные вообще предпочитают оттуда свалить, пока не поздно. Кто поумнее, понимают: долгой перспективы у режима нет.
Вдобавок теперь все госструктуры так или иначе подключаются к репрессиям. И многие профессионалы не хотят мараться, думают о своем будущем, о неизбежной ответственности — не перед вождем, а перед новой властью.
Также показательно, что 19 ноября Лукашенко
Минск хотят тотально зачистить
Всех граждан любить вождя, конечно, не заставишь, это и наверху понимают. Так что здесь задача — подавить протесты, запугать, чтобы сидели как мышь под метлой. После
Более того, в какой-то степени зачистка касается уже и квартир, частью которых являются лоджии. Граждан преследуют за БЧБ-флаги на лоджиях, то есть государство фактически врывается уже и в приватную жизнь, что попахивает тоталитаризмом.
Следуя указанию Лукашенко за неделю навести порядок в столице, горисполком определил 44 протестные территории (включая «площадь Перемен», где неизвестные схватили Бондаренко), на которые распространятся дополнительные меры «по обеспечению общественного порядка и безопасности».
В частности, там будут патрулировать дружинники (вероятно, вместе с милицией). Специальный план предусматривает также «обеспечение мониторинга вывесок, витрин, билбордов, рекламных щитов и иных конструкций на предмет размещения информации, дискредитирующей государство». Проще говоря, будут искоренять БЧБ-символику, уничтожать крамольные надписи.
Борьба против БЧБ-символики лишь усиливает тягу к ней
Борьбу против символики перемен часто оправдывают заботой об эстетике города, но дело, понятно, не в ней. Крамольные изображения часто замазывают грубо, аляповато — какая там эстетика.
Идет идеологическая борьба. Власти понимают силу символики. Но при этом сами делают так, чтобы официальная символика все сильнее ассоциировалась с несправедливостью,
И напротив, борьба против БЧБ только усиливает его привлекательность, в том числе и среди аполитичной до минувших выборов молодежи: запретный плод сладок.
Оппозиционеры старой закалки сами не ожидали, что сакральный для них БЧБ за считаные месяцы станет таким популярным. Весь мир знает ныне Беларусь по морю фантастически выразительных, совершенных в своей эстетичности БЧБ на улицах.
И теперь трудно сомневаться в том, что именно БЧБ станет флагом новой Беларуси. Или, если хотите, вернет себе тот статус, который был у него до эпохи Лукашенко.
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Но ввести единомыслие в Беларуси XXI века — слишком хлопотное дельце…
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