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В Гомеле кто-то вбил в дорогу сверло - в нескольких машинах пробиты колеса

20.11.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на объездной дороге, ведущей из 5-го микрорайона в микрорайон Хутор, сегодня утром несколько авто стояли на аварийке. Причина — пробитые колеса.


Как сообщают очевидцы, кто-то вбил в асфальт сверло. Оно и повредило колеса проезжающих автомобилей.

(Будет дополнено).

 
Теги: Гомель
 
 
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Все произошло на объездной дороге, ведущей из 5-го микрорайона в микрорайон Хутор.
 
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