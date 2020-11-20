В Гомеле кто-то вбил в дорогу сверло - в нескольких машинах пробиты колеса

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на объездной дороге, ведущей из 5-го микрорайона в микрорайон Хутор, сегодня утром несколько авто стояли на аварийке. Причина — пробитые колеса.





Как сообщают очевидцы, кто-то вбил в асфальт сверло. Оно и повредило колеса проезжающих автомобилей.

(Будет дополнено).