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В Гомеле кто-то вбил в дорогу сверло - в нескольких машинах пробиты колеса
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на объездной дороге, ведущей из 5-го микрорайона в микрорайон Хутор, сегодня утром несколько авто стояли на аварийке. Причина — пробитые колеса.
Как сообщают очевидцы, кто-то вбил в асфальт сверло. Оно и повредило колеса проезжающих автомобилей.
(Будет дополнено).
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Все произошло на объездной дороге, ведущей из 5-го микрорайона в микрорайон Хутор.
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