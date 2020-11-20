ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названо лекарство от COVID-19, которое не подтвердило своей эффективности

20.11.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 (независимо от тяжести заболевания), поскольку сейчас нет доказательств того, что препарат улучшает для них исход болезни.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

Рекомендация является частью действующего руководства по клинической помощи при COVID-19. Рассмотренные данные включали четыре исследования на более чем 7 тысячах пациентов.

— Результаты свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность пациентов с COVID-19, потребность в искусственной вентиляции легких, время до улучшения состояния и другие важные для пациента результаты, — поясняют в ВОЗ.

Тем не менее группа по разработке руководства признала, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов. Они поддержали дальнейшие испытания ремдесивира.

Ремдесивир относится к классу антивирусных препаратов. Был разработан в 2015 году для борьбы с лихорадкой Эбола, его действие основано на подавлении способности вируса к размножению. После испытаний в апреле он получил одобрение на использование при COVID-19 в США и Евросоюзе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 (независимо от тяжести заболевания), поскольку сейчас нет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно взорвали машину милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика