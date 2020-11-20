Названо лекарство от COVID-19, которое не подтвердило своей эффективности

Источник материала: Tut.by

ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 (независимо от тяжести заболевания), поскольку сейчас нет доказательств того, что препарат улучшает для них исход болезни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

Рекомендация является частью действующего руководства по клинической помощи при COVID-19. Рассмотренные данные включали четыре исследования на более чем 7 тысячах пациентов.

— Результаты свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность пациентов с COVID-19, потребность в искусственной вентиляции легких, время до улучшения состояния и другие важные для пациента результаты, — поясняют в ВОЗ.

Тем не менее группа по разработке руководства признала, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов. Они поддержали дальнейшие испытания ремдесивира.

Ремдесивир относится к классу антивирусных препаратов. Был разработан в 2015 году для борьбы с лихорадкой Эбола, его действие основано на подавлении способности вируса к размножению. После испытаний в апреле он получил одобрение на использование при COVID-19 в США и Евросоюзе.