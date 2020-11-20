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Названо лекарство от COVID-19, которое не подтвердило своей эффективности
Источник материала: Tut.by
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 (независимо от тяжести заболевания), поскольку сейчас нет доказательств того, что препарат улучшает для них исход болезни.
Рекомендация является частью действующего руководства по клинической помощи при COVID-19. Рассмотренные данные включали четыре исследования на более чем 7 тысячах пациентов.
— Результаты свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность пациентов с COVID-19, потребность в искусственной вентиляции легких, время до улучшения состояния и другие важные для пациента результаты, —
Тем не менее группа по разработке руководства признала, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов. Они поддержали дальнейшие испытания ремдесивира.
Ремдесивир относится к классу антивирусных препаратов. Был разработан в 2015 году для борьбы с лихорадкой Эбола, его действие основано на подавлении способности вируса к размножению. После испытаний в апреле он
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ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 (независимо от тяжести заболевания), поскольку сейчас нет...
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