Ирина Шейк продемонстрировала, какой пуховик купить на зиму

Источник материала: Sputnik Беларусь

До начала зимы осталось всего ничего, а это значит, что пришла пора выбирать верхнюю одежду: удлиненный пуховик от звезды подиумов Ирины Шейк задает правильный курс на зиму.

За последний год экс-возлюбленная Брэдли Купера стала музой не только дизайнеров, но и модниц со всего мира. В сети обсуждают тесные платья Шейк, ее осенний образ для прогулок с дочкой , а также естественные фотосессии без макияжа . На очереди новый сезон и новые наряды модели.

В сети обсуждают снимки Шейк, снятые папарацци во время прогулки по Нью-Йорку: на своем примере модель продемонстрировала идеальный выбор зимнего пуховика.

Темно-серый, удлиненный пуховик с градиентом Шейк умело сочетает с синим худи, армейскими брюками и грубыми ботинками на шнуровке.

Стилисты сошлись во мнении, что такой вариант аутфита - самый практичный и комфортный, и точно подходит для зимнего сезона.

Еще одна подсказка от стилистов - 5 базовых вещей гардероба, которые стоит носить в ноябре .

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