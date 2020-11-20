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Ирина Шейк продемонстрировала, какой пуховик купить на зиму
20.11.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
До начала зимы осталось всего ничего, а это значит, что пришла пора выбирать верхнюю одежду: удлиненный пуховик от звезды подиумов Ирины Шейк задает правильный курс на зиму.
За последний год экс-возлюбленная Брэдли Купера стала музой не только дизайнеров, но и модниц со всего мира. В сети
В сети обсуждают снимки Шейк, снятые папарацци во время прогулки по Нью-Йорку: на своем примере модель продемонстрировала идеальный выбор зимнего пуховика.
Темно-серый, удлиненный пуховик с градиентом Шейк умело сочетает с синим худи, армейскими брюками и грубыми ботинками на шнуровке.
Стилисты сошлись во мнении, что такой вариант аутфита - самый практичный и комфортный, и точно подходит для зимнего сезона.
Еще одна подсказка от стилистов - 5 базовых вещей гардероба, которые
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Супермодель продолжает диктовать модные правила на улицах Нью-Йорка и вдохновлять поклонников. Пора утепляться к холодам!
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