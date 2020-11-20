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Президент РФ: попытки реабилитации нацистских преступников бессовестны

20.11.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Президент РФ: попытки реабилитации нацистских преступников бессовестны

Рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно продолжается в России, и работа поисковых экспедиций позволяют раскрыть ранее неизвестные, но страшные события ― новые факты массовых убийств советских граждан нацистами и их пособниками. Такие преступления не имеют срока давности, подчеркнул российский лидер в пятницу в своем видеообращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга" к 75-летию начала Нюрнбергского процесса. 

© Photo : Public domain
Нюрнбергский процесс: 75 лет назад начался суд над нацистами
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"Оценка тем преступлениям была дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие "геноцид" и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году", ― напомнил Путин.

Российский лидер подчеркнул актуальность выводов Нюрнберга для современности, в частности, он привел в пример недавнее решение российского суда, принятое впервые в судопроизводстве страны, о признании геноцидом массовых казней вблизи деревни Жестяная Горка в Новгородской области, "там были зверски убиты тысячи мирных ни в чем не повинных людей", сказал Путин.

"Долг всего мирового сообщества ― стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках", ― добавил Путин.

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Уроки Нюрнбергского трибунала важны для отстаивания исторической памяти, чтобы аргументированно противостоять фальсификациям и искажениям событий Второй...
 
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