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Когда выносили гроб, люди кричали «Ты герой!» Тысячи беларусов пришли проститься с убитым Романом Бондаренко

20.11.2020 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня утром, 20 ноября, около храма Воскресения Христова в Минске на прощание с Романом Бондаренко пришли несколько тысяч человек. Люди несли с собой цветы, собирались у входа в церковь, заходили внутрь, чтобы попрощаться с убитым; поднимали цветы и кричали: «Жыве Беларусь!», «Я выхожу!», «Рома, ты герой!», «Не забудем, не простим!», кто-то читал молитву «Отче наш».

Напомним, Роман Бондаренко умер в реанимации 12 ноября после того, как вечером предыдущего дня на «Площади Перемен» его избили и увезли в микроавтобусе неизвестные в гражданской одежде и масках — за то, что Роман был против срезания БЧБ-лент во дворе. Уголовное дело по факту убийства парня заводить не торопятся, власти последовательно выдают случившееся за смерть из-за пьяной драки. Уже задержаны врач и журналистка TUT.by, доказавшие, что официальная версия гибели Бондаренко — ложь. СМИ подозревают, что в роковой потасовке участвовали глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и его друг — чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрий Шакута.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром, 20 ноября, около храма Воскресения Христова в Минске на прощание с Романом Бондаренко пришли несколько тысяч человек. Люди несли с собой цветы,...
 
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