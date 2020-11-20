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Как силовики смогут патрулировать 43 двора Минска?

20.11.2020 12:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эксперт в сфере безопасности, юрист Андрей Сытько прокомментировал объявление специальных зон в Минске. Он считает, что потребуется много людей для того, что навести "образцовый порядок".

Документ со списком дворов уже опубликован на сайте Мингорисполкома. В список «деструктивных» центров вошли «Площадь перемен» на улице Червякова, жилые комплексы «Каскад», «Минский маяк», «Минск-Мир». В список вошли и целые районы: Уручье (1-й и 5-й), Серебрянка, Лошица, Велозавод и другие,, передает Радио «Свабода»..

Как считает эксперт по безопасности Андрей Сытько, солдаты и работники ЖКХ могут патрулировать такие дворы только вместе с милиционерами, но патрульных для этого явно недостаточно.

«Идея состоит в том, что они поднимут весь штат различных отделений полиции, людей, не задействованных в патрульной службе. Произошло это в 90-е годы, когда всех оперативников, инспекторов по делам несовершеннолетних вывели на улицу. Они не участвуют в поддержании общественного порядка. Все участки можно выгнать. Это вариант, если МВД все раскроет самостоятельно », - считает Андрей Сытько.

По словам эксперта, к делу могут быть привлечены сотрудники Мингорисполкома. Также могут быть привлечены курсанты Академии МВД.

Другой вариант - совместное патрулирование полиции и военных, но есть сложности.

«Совместное военно-полицейское патрулирование уже похоже на комендантский час. Здесь сложнее, потому что их нужно куда-то поставить, доставить транспортом, их нужно кормить. После этого их нужно отвести обратно в казармы, они не будут ставить военные палатки во дворах », - заметил  эксперт.

Неизвестно, будут ли спецслужбы доплачивать за такие рейды, так как в бюджете мало денег, отметил Андрей Сытько. В целом стоимость таких массовых патрулей снизит работу по уголовным преступлениям.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперт в сфере безопасности, юрист Андрей Сытько прокомментировал объявление специальных зон в Минске. Он считает, что потребуется много людей для того, что...
 
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