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Банк Дабрабыт запустил Apple Pay с быстрой оплатой проезда
Источник материала: Myfin
Банк
Дабрабыт внедрил Apple
Pay
для всех
Также сервис можно использовать для покупок в приложениях и интернет-магазинах через браузер Safari.
Что в итоге?
«Подружить» карту с Apple Pay можно в приложении Wallet.
Кроме того, владельцы карт Банка Дабрабыт могут использовать гаджеты в режиме транспортной экспресс-карты. Это позволяет платить за проезд в метро без разблокировки, запуска приложения и выбора карты.
Источник: Myfin.by
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Банк Дабрабыт запустил оплату через сервис Apple Pay. Вместе с привычной оплатой смартфоном и часами доступна функция Apple Express быстрый расчет за проезд в метро гаджетом...
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