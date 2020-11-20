ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк Дабрабыт запустил Apple Pay с быстрой оплатой проезда

20.11.2020 13:03 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Банк Дабрабыт внедрил Apple Pay для всех дебетовых и кредитных карточек. Платить можно iPhone или Apple Watch, если поднести их к платежному терминалу. Подтвердить операцию можно паролем, пальцем или взглядом.

Также сервис можно использовать для покупок в приложениях и интернет-магазинах через браузер Safari.

Что в итоге?

«Подружить» карту с Apple Pay можно в приложении Wallet.

Кроме того, владельцы карт Банка Дабрабыт могут использовать гаджеты в режиме транспортной экспресс-карты. Это позволяет платить за проезд в метро без разблокировки, запуска приложения и выбора карты.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк Дабрабыт запустил оплату через сервис Apple Pay. Вместе с привычной оплатой смартфоном и часами доступна функция Apple Express быстрый расчет за проезд в метро гаджетом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Шейк продемонстрировала, какой пуховик купить на зиму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика