Банк Дабрабыт запустил Apple Pay с быстрой оплатой проезда

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Банк Дабрабыт внедрил Apple Pay для всех дебетовых и кредитных карточек . Платить можно iPhone или Apple Watch, если поднести их к платежному терминалу. Подтвердить операцию можно паролем, пальцем или взглядом.

Также сервис можно использовать для покупок в приложениях и интернет-магазинах через браузер Safari.

Что в итоге?

«Подружить» карту с Apple Pay можно в приложении Wallet.

Кроме того, владельцы карт Банка Дабрабыт могут использовать гаджеты в режиме транспортной экспресс-карты. Это позволяет платить за проезд в метро без разблокировки, запуска приложения и выбора карты.