Тихановская: Дело по факту убийства Бондаренко так и не заведено

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в том, что до сих пор не заведено уголовное дело по факту убийства Романа Бондаренкою

«Прошла неделя со смерти Романа Бондаренко. Всю неделю страна скорбит. Всю неделю режим пытается очернить его имя, то называя это преступление «обычной бытовухой», то заявляя, будто в крови Романа был алкоголь. Когда один из медиков обнародовал данные, подтверждающие, что никакого алкоголя не было, прокуратура возбудила дело против него. Журналистку, написавшую об этом, задержали. Но дело по факту убийства до сих пор не заведено», - заявила Тихановская.

«Тело Романа не отдавали семье. Генпрокуратуре хватало наглости заявлять, будто никто из родственников не связывался с ними. За семьёй убитого установили слежку. Во все это сложно поверить, но это та Беларусь, в которой мы будем жить, если не дадим им отпор. В 12:00 Беларусь замолчала на минуту, но больше молчать мы не станем. Мы продолжим требовать международного суда, чтобы остановить беззаконие. Не в наших силах вернуть Романа, но в наших – сделать так, чтобы подобные преступления никогда не повторялись», - подчеркнула Тихановская.