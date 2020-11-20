В Беларуси на треть сократилось количество плательщиков дорожного сбора

Источник материала: АФН

В Беларуси продолжает уменьшаться количество автовладельцев, которые проходят техосмотр и уплачивают дорожный сбор, свидетельствуют данные УП «Белтехосмотр».

Предприятие констатирует «сохраняющуюся негативную тенденцию в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении», передает БелаПАН .

За январь-сентябрь выдано лишь 555,5 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 37,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение, свидетельствуют данные «Белтехосмотра», наблюдается с 2015 года.

В Беларуси с 2014 года прохождение техосмотра было увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора (пошлины за допуск к участию в дорожном движении), поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Вместе с тем в последние годы механизм уплаты данного сбора вызвал критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем — около 200 рублей) не учитывает длительность эксплуатации транспортного средства.

По этой причине власти последние два года рассматривают альтернативные варианты взимания дорожного сбора с граждан, однако окончательное решение по данному вопросу не принято.