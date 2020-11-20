Семь стран-партнеров ЕС, включая Украину, присоединились к санкциям против Беларуси

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Семь стран - партнеров Евросоюза, в том числе Украина, присоединились к санкциям сообщества в отношении властей Беларуси, введенных в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает ТАСС.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

ЕС уже ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и силовиков. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.