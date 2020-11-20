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На "Коминтерне" в Гомеле взорвался котел

20.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел на предприятии легкой промышленности ОАО «Коминтерн» в Гомеле.



По информации МЧС, в котельной предприятия разорвался газовый технологический котел. В этот момент в помещении находился оператор, он не пострадал.

В результате происшествия в здании котельной выбило стекла в 9 окнах. Повреждены взрывные клапаны и внешняя обшивка самого котла.

По версии, рассматриваемой экспертами, разрыв мог произойти из-за высокого давления в топочном пространстве котла, сообщает МЧС. 
 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел на предприятии легкой промышленности ОАО «Коминтерн» в Гомеле.
 
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