







По информации МЧС, в котельной предприятия разорвался газовый технологический котел. В этот момент в помещении находился оператор, он не пострадал.





В результате происшествия в здании котельной выбило стекла в 9 окнах. Повреждены взрывные клапаны и внешняя обшивка самого котла.





По версии, рассматриваемой экспертами, разрыв мог произойти из-за высокого давления в топочном пространстве котла, сообщает МЧС.