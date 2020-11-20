А где тарифы посмотреть? Транспортная инспекция рассказала об одном из самых частых нарушений таксистов

Источник материала: Onliner

«Одно из самых частых нарушений — перевозчики не оформляют автомобиль-такси соответствующим образом, — рассказали в пресс-службе транспортной инспекции. — Так, если говорить о внутреннем оформлении, пассажирам следует знать, что информационная табличка с тарифами должна находиться в салоне на видном месте, как и визитная карточка со сведениями о водителе и его фотографией, информация о наименовании, месте нахождения и контактных телефонах перевозчика».

Также табличка с тарифами должна содержать сведения о стоимости проезда за 1 км, за поездку в дневное и ночное время, тариф поездки за пределами города, а также стоимость абонирования, посадки, простоя и заказа такси по телефону.

«Пассажир имеет право перед началом поездки получить информацию об ориентировочной стоимости услуги», — подчеркнули в Транспортной инспекции.

Там также отметил, что с начала масштабной проверки специалисты филиала по Брестской области проверили более 115 автомобилей. Самые частые нарушения — несоответствие внешнего и внутреннего оформления такси требованиям законодательства, а также работа на линии с выключенным таксометром или без него. В Гомельской области осмотрено более 60 автомобилей-такси. Среди выявленных нарушений — факты отсутствия у водителей при себе документов, наличие которых предусмотрено законодательством о транспортной деятельности. Такие нарушения фиксируются и в Могилевском регионе.