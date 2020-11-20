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Вышел геймплейный трейлер Cyberpunk 2077, Киану рассказал о работе над игрой

20.11.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

CD Project RED опубликовала геймплейный трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077. Она выйдет в 2020 году, 10 декабря. По крайней мере, такими были последние озвученные планы компании.

В трейлере представлен предварительный обзор того, как происходит игровой процесс и какие цели преследуют персонажи.

К тому же разработчики показали, как Киану Ривз работал над проектом и какие впечатления остались у него от нового для себя эксперимента. В ролике доступны субтитры на русском языке.

Кроме этого, на официальном канале игры на YouTube появились шесть треков из оригинального саундтрека игры.

Игра Cyberpunk 2077 для PlayStation 4
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
119 р.
7 предложений
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CD Project RED опубликовала геймплейный трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077. Она выйдет в 2020 году, 10 декабря. По крайней мере, такими были последние озвученные планы...
 
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