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Вышел геймплейный трейлер Cyberpunk 2077, Киану рассказал о работе над игрой
Источник материала: Onliner
CD Project RED опубликовала геймплейный трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077. Она выйдет в 2020 году, 10 декабря. По крайней мере, такими были последние озвученные планы компании.
В трейлере представлен предварительный обзор того, как происходит игровой процесс и какие цели преследуют персонажи.
К тому же разработчики показали, как Киану Ривз работал над проектом и какие впечатления остались у него от нового для себя эксперимента. В ролике доступны субтитры на русском языке.
Кроме этого, на официальном канале игры на YouTube появились шесть треков из оригинального саундтрека игры.
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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CD Project RED опубликовала геймплейный трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077. Она выйдет в 2020 году, 10 декабря. По крайней мере, такими были последние озвученные планы...
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