Вышел геймплейный трейлер Cyberpunk 2077, Киану рассказал о работе над игрой

Источник материала: Onliner

CD Project RED опубликовала геймплейный трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077. Она выйдет в 2020 году, 10 декабря. По крайней мере, такими были последние озвученные планы компании.

В трейлере представлен предварительный обзор того, как происходит игровой процесс и какие цели преследуют персонажи.

К тому же разработчики показали, как Киану Ривз работал над проектом и какие впечатления остались у него от нового для себя эксперимента. В ролике доступны субтитры на русском языке.

Кроме этого, на официальном канале игры на YouTube появились шесть треков из оригинального саундтрека игры.